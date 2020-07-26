ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Баскетболист покинул лагерь НБА из-за смерти дедушки и посетил стриптиз-клуб

26.07.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Игрока "Лос-Анджелес Клипперс" "выдали" соцсети рэпера Джека Харлоу.


Лу Уильямс отправился в клуб после похорон дедушки / фото nba.com 

Защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Лу Уильямс угодил в скандал после того, как покинул лагерь НБА в Орландо и посетил стриптиз-клуб. Об этом сообщает ESPN. 

Уильямс получил разрешение покинуть "пузырь", который был создан для изоляции команд перед рестартом сезона НБА, так как у баскетболиста умер дедушка. Однако в итоге фото с участием спортсмена из стриптиз-клуба появилось в Instagram рэпера Джека Харлоу. Музыкант быстро удалил снимок, а также утверждал, что это старый кадр. 

В итоге Уильямс признался, что действительно побывал в клубе Magic City в Атланте после похорон дедушки, но при этом находился там недолго и не контактировал со стриптизершами. НБА уже начала расследование и может наказать игрока.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игрока "Лос-Анджелес Клипперс" "выдали" соцсети рэпера Джека Харлоу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной бомбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика