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В США умер первый ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?»

26.07.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США умер первый ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?»

В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин, известный как первый ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?». Об этом информирует ТАСС.

Мужчина скончался в ночь на 25 июля за месяц до своего 89-летия.

Филбин работал на телевидении и был ведущим многих популярных американских шоу, в том числе «Кто хочет стать миллионером?». Передача показывалась в США с 1999 года, Реджис был первым, кто ее вел в стране.

Общая продолжительность пребывания Реджиса Филбина в эфире телевидения США превышает 17 тысяч часов. Данное достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: AP Photo/Charles Sykes

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В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин, известный как первый ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?». Об этом информирует ТАСС. Мужчина скончался в ночь на...
 
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