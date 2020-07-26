Главному из «Иванушек» уже 50. Вспоминаем все, что связано с группой из молодости

Источник материала: Tut.by

Веселые парни с «рыженьким» во главе уже, честно говоря, давно не парни. 26 июля 2020 года фронтмену группы Андрею Григорьеву-Аполлонову исполняется (присядьте) 50 лет. Наверняка вместе с заводными поп-песнями «Иванушек» вы провели знатный кусок молодости. Готовы его вспомнить по случаю юбилея вокалиста? Поехали!