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Главному из «Иванушек» уже 50. Вспоминаем все, что связано с группой из молодости
Источник материала: Tut.by
Веселые парни с «рыженьким» во главе уже, честно говоря, давно не парни. 26 июля 2020 года фронтмену группы Андрею Григорьеву-Аполлонову исполняется (присядьте) 50 лет. Наверняка вместе с заводными поп-песнями «Иванушек» вы провели знатный кусок молодости. Готовы его вспомнить по случаю юбилея вокалиста? Поехали!
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Тополиный пух, жара, июль! Ну что, дрогнуло сердечко? Предлагаем потратить пару минут и вспомнить «Иванушек International» - группу, которая точно подарила каждому немало...
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