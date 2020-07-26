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Главному из «Иванушек» уже 50. Вспоминаем все, что связано с группой из молодости

26.07.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Веселые парни с «рыженьким» во главе уже, честно говоря, давно не парни. 26 июля 2020 года фронтмену группы Андрею Григорьеву-Аполлонову исполняется (присядьте) 50 лет. Наверняка вместе с заводными поп-песнями «Иванушек» вы провели знатный кусок молодости. Готовы его вспомнить по случаю юбилея вокалиста? Поехали!

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Тополиный пух, жара, июль! Ну что, дрогнуло сердечко? Предлагаем потратить пару минут и вспомнить «Иванушек International» - группу, которая точно подарила каждому немало...
 
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