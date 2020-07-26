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В Берлине автомобиль наехал на группу пешеходов
Источник материала: ОНТ
В Берлине водитель легкового авто въехал в группу людей на пересечении улиц Харденбергштрассе и Йоахимшталер-штрассе. Авария произошла утром 26 июля. Об этом
Сообщается, что семь человек получили ранения, трое из них – серьезные. Один пострадавший оказался в ловушке под автомобилем – он находится в реанимации. Водитель, подозреваемый в совершении ДТП, задержан.
Причины ДТП устанавливаются, однако полиция уточняет, что нет никаких доказательств политических или религиозных мотивов произошедшего.
Фото: dpa/Paul Zinken
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В Берлине водитель легкового авто въехал в группу людей на пересечении улиц Харденбергштрассе и Йоахимшталер-штрассе. Авария произошла утром 26 июля. Об...
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