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 «Незабытая история». Совместный проект газеты «Радзіма» и районного музея. Прошение земскому начальнику

26.07.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

 «Незабытая история». Совместный проект газеты «Радзіма» и районного музея. Прошение земскому начальнику

В книге «Памяць. Глускі раён» довольно много копий документов, относящихся к истории Глуска, — оригиналы каких-то из них находятся в архивах, другие — в специальных книгах, найти которые тоже стоит немалых усилий. Эти документы кажутся такими далекими, почти нереальными, и думаешь, что не увидишь их, настоящих, никогда. Но оказалось, что в Глусском историко-краеведческом музее один из таких документов вы, уважаемые читатели, можете увидеть в оригинале: он неплохо сохранился и выставлен в постоянной экспозиции. А в рамках нашего совместного с музеем проекта «Незабытая история» мы немного расскажем о нем.

Этот документ — прошение владельца местечка Глуск Артура Гвидовича Рубома, жившего в имении Хвастовичи, земскому начальнику 6-го уч. Бобруйского уезда, относится к 1910 году. Причем написано прошение не от руки, а отпечатано в типографии. Однако и чернилами в нем всё же сделаны небольшие пометки. Суть документа заключается в том, что собственник местечка Глуск Артур Рубом просит земского начальника постановить взыскать в свою пользу с одного из местных жителей по фамилии Филипович плату за пользование плацем (участком земли) за год в размере 1 рубля 20 копеек, которую последний не уплатил. Судя по тому, что фамилия вписана чернилами от руки, таких должников у владельца местечка было много, а отпечатанный документ служил своеобразным бланком для написания не одного такого же прошения.

С обратной стороны документа есть и обоснование для взимания оплаты с местечковцев: «Выпись из решения суда Минской гражданской палаты, состоящегося 19 августа 1840 года». В ней указано: «Что касается чиншев с лежащих внутри города Глуска площадей, занимаемых тамошними жителями… основанием к установлению навсегда между жителями местечка Глуска и бывшим его вотчинникам спокойствия верности в уплате с будущих чиншей, Минская Гражданская Палата постановляет сообразовать с местоположением площадей и обширностью оных согласно геометрическим измерениям прентов, по мере более или менее выгодного их положения, ибо меньшия улицы, вдали от рынка и лавок, второстепенные улочки и переулки не могут иметь тех выгод, какими пользуются чиншевые содержатели, имеющие площадь в самом рынке или в главных улицах города, а посему сообразно местоположению определяется с Глуских площадей следующая оплата…» Далее в документе перечисляются суммы к уплате и размеры площадей, а также улицы Глуска, где располагались эти участки. Так вот, в середине XIX века в нашем местечке были улицы с такими названиями: Рымарская, Минская, Слуцкая, Школьная, Лучковская, св. Антона, Клецкая, Украинская, а еще упоминается Кавалёвщизна и площадь Марияниток. Самая дорогая земля была в пределах рынка — по 8 копеек за каждый квадратный геометрический прент (мера площади, равная примерно 23,7 м²), а самая дешевая — на Клецкой улице — по 1 копейке за прент. На Кавалёвщизне — по 1,5 копейки. Земля в различных переулках местечка оценивалась по 2 копейки за прент. Была в Глуске и бесплатная земля, которая, к примеру, предназначалась для братства Глусских церквей. Всего же, как указано в документе, годовой доход владельца Глуска (от чиншевых платежей) составлял 713 рублей серебром. Интересно, что за 1 рубль в начале ХХ века, в то время, когда владельцем Глуска писалось «Прошение», можно было купить 25 буханок ржаного хлеба или 14 буханок белого, пять килограммов макарон или полкило кофейных зерен. За рубль можно было даже пообщаться с друзьями на расстоянии: отправить 20 слов по телеграфу, 25 писем или поговорить две минуты по телефону. 

К слову, еще в одном документе, который тоже прилагался к «Прошению», — это «Выпись из инвентарного описания местечка Глуск…», датированная концом XIX века, — указано имя владелицы местечка на то время: «…настоящая копия с подлинным инвентарным описанием м. Глуск, составленная землемером Иосифом Календо и ныне хранящимся в Минском Губернском Межевом Архиве при делах Глуско Каменско-Эксдивизорскаго Суда, учрежденного по делам о несостоятельности Графа Юдицкого, верна и выдана… поверенному владелицы м. Глуска жены Капитана 9 Саперного Баталиона Анастасии Юстиновны Мещерской…»

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

Фото документа из фонда районного историко-краеведческого музея   

 
 
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В книге «Памяць. Глускі раён» довольно много копий документов, относящихся к истории Глуска, — оригиналы каких-то из них находятся в архивах, другие — в...
 
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