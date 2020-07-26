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Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Источник материала: ОНТ
26 июля утром во вьетнамской провинции Куанг Бин туристический автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погибли как минимум девять человек, десятки получили ранения. Об этом
Авария произошла в 05:53 по минскому времени (09:53 по местному времени) в районе Бо-Трач. Автомобиль направлялся к туристической достопримечательности. По предварительным данным, на повороте водитель автобуса мог потерять контроль. В результате аварии девять человек погибли, пострадали десятки.
На момент ДТП в автобусе находились около 40 человек. Они направлялись к известным пещерам, где планировал праздновать 30-летие выпускного.
Начато расследование причин ДТП.
Фото: Flickr / Ian Fuller
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26 июля утром во вьетнамской провинции Куанг Бин туристический автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погибли как минимум девять человек,...
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