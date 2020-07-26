ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вот что будет в городском саду: стилизованная торговая точка с напитками по проекту 1925 года

26.07.2020 14:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Одними из главных инициаторов возрождения Городского сада стали Александр Пащук и Игорь Сильченко.

Вот что будет в городском саду: стилизованная торговая точка с напитками по проекту 1925 года

На фото - дизайн-проект строящегося сооружения. В его основе - эскиз здания 1925 года, которое находилось в Городском саду.

Вот что будет в городском саду: стилизованная торговая точка с напитками по проекту 1925 года

Его и планируется воссоздать. Это будет стилизованная торговая точка с прохладительными напитками и мороженым.

Вот что будет в городском саду: стилизованная торговая точка с напитками по проекту 1925 года

Как вам идея? Ваших отзывов ждут на почту горисполкома ispolkombrest@brest.by

Но на этом эксклюзивные новости для подписчиков канала Рогачука не заканчиваются. Он пообещал скоро рассказать про новый арт-объект. Он символизирует и путешествия, и богатство, и мудрость. Но одновременно в народе ассоциируется и с некоторыми неоднозначными качествами...

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Одними из главных инициаторов возрождения Городского сада стали Александр Пащук и Игорь Сильченко. На фото - дизайн-проект строящегося сооружения. В его основе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика