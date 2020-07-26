Вот что будет в городском саду: стилизованная торговая точка с напитками по проекту 1925 года

Источник материала: Виртуальный Брест

Одними из главных инициаторов возрождения Городского сада стали Александр Пащук и Игорь Сильченко.





На фото - дизайн-проект строящегося сооружения. В его основе - эскиз здания 1925 года, которое находилось в Городском саду.





Его и планируется воссоздать. Это будет стилизованная торговая точка с прохладительными напитками и мороженым.





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