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Вот что будет в городском саду: стилизованная торговая точка с напитками по проекту 1925 года
26.07.2020 14:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Одними из главных инициаторов возрождения Городского сада стали Александр Пащук и Игорь Сильченко.
На фото - дизайн-проект строящегося сооружения. В его основе - эскиз здания 1925 года, которое находилось в Городском саду.
Его и планируется воссоздать. Это будет стилизованная торговая точка с прохладительными напитками и мороженым.
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Одними из главных инициаторов возрождения Городского сада стали Александр Пащук и Игорь Сильченко. На фото - дизайн-проект строящегося сооружения. В его основе...
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