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Skoda пересмотрела оснащение моделей, предлагаемых на рынке ТС
Источник материала: Tut.by
К 2021 модельному году сразу четыре модели Skoda (это Rapid, Superb, Karoq и Kodiaq) получат новые опции и функции помощи водителю. Об этом сообщили в российском представительстве компании.
Оснащение нового лифтбека
Флагманская модель Superb обзавелась новой мультимедиасистемой MIB 3, технологией SmartLink для беспроводного взаимодействия смартфоном и системой кругового обзора Area View, а подключить видеорегистратор можно через дополнительный разъем USB-C в салонном зеркале заднего вида. Новая медиасистема доступна также и для кроссоверов Kodiaq и Karoq.
В свою очередь Kodiaq получил новые 19-дюймовые легкосплавные диски, а список дополнительного оснащения для исполнения Sportline пополнился кожаными сиденьями с вентиляцией и выдвижной подушкой для ног.
Среди обновок для
Кроме того, Superb, Kodiaq и Karoq получили новый руль — теперь он не трех-, а двухспицевый (как и у Rapid). Все модели Skoda с пересмотренным оснащением будут доступны к заказу у официальных дилеров уже этим летом.
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К 2021 модельному году сразу четыре модели Skoda получат новые опции и водительские ассистенты. Об этом сообщили в российском представительстве компании.
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