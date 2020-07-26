Skoda пересмотрела оснащение моделей, предлагаемых на рынке ТС

Источник материала: Tut.by

К 2021 модельному году сразу четыре модели Skoda (это Rapid, Superb, Karoq и Kodiaq) получат новые опции и функции помощи водителю. Об этом сообщили в российском представительстве компании.





Оснащение нового лифтбека Rapid пополнилось функцией распознавания усталости водителя, которая будет доступна за доплату. В комплектации Active в качестве опции доступен центральный подлокотник спереди, также появится новый цвет кузова — серый «металлик» Indium.





Флагманская модель Superb обзавелась новой мультимедиасистемой MIB 3, технологией SmartLink для беспроводного взаимодействия смартфоном и системой кругового обзора Area View, а подключить видеорегистратор можно через дополнительный разъем USB-C в салонном зеркале заднего вида. Новая медиасистема доступна также и для кроссоверов Kodiaq и Karoq.





В свою очередь Kodiaq получил новые 19-дюймовые легкосплавные диски, а список дополнительного оснащения для исполнения Sportline пополнился кожаными сиденьями с вентиляцией и выдвижной подушкой для ног.





Среди обновок для Karoq , который на белорусский рынок вышел минувшей весной — цифровая приборная панель (опция для комплектаций Ambition и Style), кнопка запуска двигателя (исполнения Ambition и Style) и камера заднего вида с омывателем (будет предложена в базовом оснащении комплектации Style и в качестве опции в комплектации Ambition).





Кроме того, Superb, Kodiaq и Karoq получили новый руль — теперь он не трех-, а двухспицевый (как и у Rapid). Все модели Skoda с пересмотренным оснащением будут доступны к заказу у официальных дилеров уже этим летом.