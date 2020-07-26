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Жара возвращается: 27 июля в Беларуси ожидается до +30

26.07.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жаркое лето возвращается в Беларусь в начале следующей недели. 27 июля ожидается до +30.



Об этом сообщают белорусские метеорологи, передает "Еврорадио".

Правда, день будет облачный и дождливый. Кратковременные дожди начнутся уже ночью и утром, они придут в Беларусь с юго-востока. В некоторых районах пройдут ливни и грозы.

Водителям следует учесть, что ночью и утром 27 июля местами будет туманно.

Что до температуры, то ночью воздух остынет до +13..+19 градусов. А днём прогреется до +22..+28. Жарче всего будет в Гомельской области до 30 градусов тепла.
 
 
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Жаркое лето возвращается в Беларусь в начале следующей недели. 27 июля ожидается до +30.
 
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