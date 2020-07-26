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Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой

26.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Согласитесь, что мы живём в удивительное время. Пару десятков лет назад мы развлекались рисованием в Paint, отправляли сообщения на пейджер, а информацию хранили на дискетах. Теперь почти у каждого есть смартфон, в компьютерных играх настолько реалистичная графика, что сложно в это поверить, а самая простая флешка в тысячи раз вместительнее дискет.

Раньше человек с фотоаппаратом был самым важным гостем на любой вечеринке, а сейчас камера есть под рукой едва ли не у всех. И это действительно здорово, ведь теперь люди делают много интересных фотографий. Например, снимки с длинной выдержкой. Они получаются просто удивительными.

Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой
Фото: reddit.com/user/loluser2296

Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой
Фото: pikabu.ru / FeeeL

Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой
Фото: instagram.com/levmazko

Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой
Фото: pikabu.ru / Romqua

Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой
Фото: instagram.com/lealo_valter

Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой
Фото: pikabu.ru / Production

Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой
Фото: instagram.com/nocturnal_archer

Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой
Фото: pikabu.ru / gideon11

Красиво и необычно. Девять фотографий с длинной выдержкой
Фото: reddit.com/user/iananthony10

А иногда удачные фотографии случаются сами собой. Вот несколько примеров, когда снимки были сделаны очень вовремя – здесь подробнее.

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Согласитесь, что мы живём в удивительное время. Пару десятков лет назад мы развлекались рисованием в Paint, отправляли сообщения на пейджер, а информацию хранили на...
 
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