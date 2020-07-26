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В Техас пришёл ураган «Ханна»: в прибрежных городах блэкаут

26.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В американский Техас пришел ураган «Ханна». Массовые отключения электричества уже произошли в прибрежных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техас пришёл ураган «Ханна»: в прибрежных городах блэкаут

Около 4 000 человек в городе Корпус-Кристи оказались в блэкауте. В соседнем Мак-Аллене электричество отсутствует у 1,5 тысячи семей. Синоптики предупреждают о шторме и наводнениях, вызванных проливными дождями. Власти рекомендуют жителям небольших прибрежных городов эвакуироваться.

В Техас пришёл ураган «Ханна»: в прибрежных городах блэкаут

Ураган «Ханна» сформировался в Мексиканском заливе.

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Новости США. В американский Техас пришел ураган «Ханна». Массовые отключения электричества уже произошли в прибрежных районах, сообщили в программе Новости «24...
 
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