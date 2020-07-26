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В Техас пришёл ураган «Ханна»: в прибрежных городах блэкаут
Источник материала: СТВ
Новости США. В американский Техас пришел ураган «Ханна». Массовые отключения электричества уже произошли в прибрежных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 4 000 человек в городе Корпус-Кристи оказались в блэкауте. В соседнем Мак-Аллене электричество отсутствует у 1,5 тысячи семей. Синоптики предупреждают о шторме и наводнениях, вызванных проливными дождями. Власти рекомендуют жителям небольших прибрежных городов эвакуироваться.
Ураган «Ханна» сформировался в Мексиканском заливе.
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Новости США. В американский Техас пришел ураган «Ханна». Массовые отключения электричества уже произошли в прибрежных районах, сообщили в программе Новости «24...
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