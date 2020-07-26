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Александр Лукашенко поздравил кубинцев с Днём национального восстания

26.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Кубы. Куба 26 июля отмечает один из главных праздников – День национального восстания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил кубинцев с Днём национального восстания

Ровно 67 лет назад в стране началась революция, которую возглавил Фидель Кастро. В результате через несколько лет была свергнута диктатура Фульхенсио Батисты. За эти годы кубинский народ прошел сложный путь и построил новую независимую Кубу.

Отметим, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, массовые праздничные мероприятия проводиться не будут.

Александр Лукашенко поздравил кубинцев с Днём национального восстания

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Кубы и народ этой страны с национальным праздником. Белорусский лидер высоко оценил уровень кооперации двух стран и назвал Гавану одним из важнейших стратегических партнеров Минска.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Мигель Диас-Канель

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Кубы. Куба 26 июля отмечает один из главных праздников – День национального восстания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 67 лет назад в...
 
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