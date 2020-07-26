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Ученые выдвинули теорию, почему у людей идут мурашки по коже
Источник материала: Tut.by
Кажется, наука наконец нашла ответ на вопрос, почему у человека идут мурашки по коже. Ответ опубликован в журнале
Мы все знаем, что такое мурашки по коже, но почему мы не избавились от этой, казалось бы, бессмысленной физической реакции на холод в процессе эволюции? Новое исследование предлагает ответ: регулирование стволовых клеток, которые контролируют волосяные фолликулы и рост волос.
В ходе детального анализа мышей ученые обнаружили, что определенные мышцы, которые сокращаются, когда появляются мурашки по коже, связаны с симпатической нервной системой.
Когда мыши ощущали низкие температуры, специальные мышцы перекрывали разрыв между симпатическими нервами и волосяными фолликулами. В краткосрочной перспективе это вызывало появление мурашек, а в долгосрочной — способствовало росту волос.
Команда исследователей использовала электронный микроскоп высокого разрешения, чтобы идентифицировать эту систему регуляции роста волос, которая включает три типа тканей, обнаруживаемых во многих органах: нервы (симпатический нерв), мезенхима (тип соединительной ткани, в этом случае удерживающий мелкие мышцы) и эпителий (стволовые клетки волосяного фолликула).
И хотя связь между нервом и мышцей в этой специфической системе уже была известна ученым, связь с регулирующими волосы стволовыми клетками является чем-то новым.
Исследование также показало, что длительный холод приводит симпатические нервы в состояние повышенной готовности. Высвобождается больше нейротрансмиттеров (биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки), запускающих более быструю активацию стволовых клеток и, в конечном итоге, более быстрый рост волос.
Кроме того, команда установила, что мышца действительно была важным связующим звеном между нервами и стволовыми клетками фолликула — когда у мышей удалили эту мышцу, связь была потеряна, и у них не было мурашек.
Исследователи намерены продолжить работу по изучению взаимодействия между внешней средой и стволовыми клетками в коже, включая изучение любых других возможных реакций, о которых мы пока не знаем.
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Оказывается, есть связь между мурашками и количеством волос на теле.
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