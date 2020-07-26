Ученые выдвинули теорию, почему у людей идут мурашки по коже

Источник материала: Tut.by

Кажется, наука наконец нашла ответ на вопрос, почему у человека идут мурашки по коже. Ответ опубликован в журнале Cell , краткие выводы приводит Science Alert.



Фото: pixabay.com

Мы все знаем, что такое мурашки по коже, но почему мы не избавились от этой, казалось бы, бессмысленной физической реакции на холод в процессе эволюции? Новое исследование предлагает ответ: регулирование стволовых клеток, которые контролируют волосяные фолликулы и рост волос.

В ходе детального анализа мышей ученые обнаружили, что определенные мышцы, которые сокращаются, когда появляются мурашки по коже, связаны с симпатической нервной системой.

Симпатическая нервная система (в переводе с греческого «чувствительный, сочувственный») — часть автономной (вегетативной) нервной системы. Когда идет интенсивная работа или организм находится в стрессовой ситуации, эта система стимулирует затраты энергии. Например, усиливает у человека работу сердца, из-за чего учащается пульс. Или же расширяет зрачок в темноте. Оказалось, что симпатические нервы проходят в непосредственной близости от стволовых клеток, которые могут превращаться в новые волосяные фолликулы. Обычно нервы защищены специальной миелиновой оболочкой, но в случае с волосяными луковицами нервы подходят к стволовым клеткам в оголенном виде.

Когда мыши ощущали низкие температуры, специальные мышцы перекрывали разрыв между симпатическими нервами и волосяными фолликулами. В краткосрочной перспективе это вызывало появление мурашек, а в долгосрочной — способствовало росту волос.



Волосяной фолликул, симпатический нерв (зеленый) и мышца (пурпурный) под микроскопом. Фото: Hsu Laboratory/Harvard University

Команда исследователей использовала электронный микроскоп высокого разрешения, чтобы идентифицировать эту систему регуляции роста волос, которая включает три типа тканей, обнаруживаемых во многих органах: нервы (симпатический нерв), мезенхима (тип соединительной ткани, в этом случае удерживающий мелкие мышцы) и эпителий (стволовые клетки волосяного фолликула).

И хотя связь между нервом и мышцей в этой специфической системе уже была известна ученым, связь с регулирующими волосы стволовыми клетками является чем-то новым.



Как мышца (обозначена розовым), симпатический нерв (зеленый) и стволовые клетки волосяного фолликула (синий) реагируют на холод. Изображение: Shwartz et al., Cell

Исследование также показало, что длительный холод приводит симпатические нервы в состояние повышенной готовности. Высвобождается больше нейротрансмиттеров (биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки), запускающих более быструю активацию стволовых клеток и, в конечном итоге, более быстрый рост волос.

Кроме того, команда установила, что мышца действительно была важным связующим звеном между нервами и стволовыми клетками фолликула — когда у мышей удалили эту мышцу, связь была потеряна, и у них не было мурашек.

Исследователи намерены продолжить работу по изучению взаимодействия между внешней средой и стволовыми клетками в коже, включая изучение любых других возможных реакций, о которых мы пока не знаем.