ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почти половина британцев считает, что Кремль вмешивался в референдум о Brexit

26.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Почти половина британской общественности считает, что российское правительство вмешивался в референдум о выходе из ЕС и прошлогодние парламентские выборы.



Об этом свидетельствуют результаты опроса выборы Opinium, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Так, 49% избирателей считают, что российское вмешательство в референдум о Brexit было, а 23% не согласны с этим утверждением. Среди тех, кто голосовал против выхода из ЕС 63% считают, что Кремль вмешивался в референдум, среди сторонников Brexit таких 39%.

Около 47% считают, что Россия вмешалась в общие выборы в декабре прошлого года.

Также две пятых (40%) считают, что Россия вмешалась в референдуме о независимости Шотландии в 2014 году.

Результаты опроса появились после долгожданной публикации доклада о вмешательстве России парламентским комитетом по разведке и безопасности на прошлой неделе. Она установила, что правительство не пыталось расследовать возможное вмешательство России в проведение референдума. Также в ней деться, что Британия "сильно недооценила" российскую угрозу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти половина британской общественности считает, что российское правительство вмешивался в референдум о выходе из ЕС и прошлогодние парламентские выборы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенсационные откровения Григория Родченкова: СССР бойкотировал Олимпиаду-1984 из-за допинг-контроля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика