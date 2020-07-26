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Семнадцатый день протестов. Митингующие забросали здание правительства Болгарии туалетной бумагой

26.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Граждане Болгарии 25 июля вновь вышли на акции протеста с требованием отставки правительства, которое обвиняют в коррупции. Антиправительственные протесты в стране продолжаются 17-й день.



Об этом сообщает DW.

«Тысячи сторонников болгарской оппозиции собрались в Софии в субботу, 25 июля, чтобы требовать полной отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова. Они бросали в здание правительства помидоры и туалетную бумагу. Антиправительственные акции прошли и в других городах Болгарии», — говорится в сообщении.

Протестующие выкрикивали «Отставка!» и «Мафия».

Отмечается, что накануне парламент Болгарии, который отклонил пять попыток объявить вотум недоверия правительству, внесенных оппозицией, ратифицировал план премьер-министра Борисова о перестановках в его кабинете.

Заменено четырех министров — внутренних дел, финансов, экономики и здравоохранения. Их уволили после обвинений в том, что они обслуживают интересы влиятельного бизнесмена и медиамагната Дельяна Пеевського, которого связывают с оппозиционным Движением за права и свободы (DPS). Впоследствии стало известно и об увольнении министра туризма.

Несмотря на это люди продолжают участвовать в протестных акциях уже 17-й день. Недовольные граждане обвиняют правительство в коррупции, а прокурора — в превышении полномочий и поддержке политических атак на президента страны Румена Радева.

Кроме отставки кабинета, митингующие требуют новых парламентских выборов.


Напомним, что акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента Румена Радева, который критиковал правительство Бойко Борисова. Обыски произошли после того, как президент заявил, что Национальная служба защиты, ответственная за охрану первых лиц государства, должна прекратить защищать одного из самых влиятельных людей Болгарии и почетного председателя партии DPS Ахмеда Догана.

Протестующих также гневит запрет НСЗ на посещение публичного пляжа рядом с летней резиденцией Догана на берегу Черного моря.
 
 
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Граждане Болгарии 25 июля вновь вышли на акции протеста с требованием отставки правительства, которое обвиняют в коррупции. Антиправительственные протесты в...
 
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