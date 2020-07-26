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Сенсационные откровения Григория Родченкова: СССР бойкотировал Олимпиаду-1984 из-за допинг-контроля

26.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА по делу о допинге в российском спорте Григорий Родченков выпускает автобиографию. Издание Mail On Sunday опубликовало фрагменты книги, в которых автор рассказывает о том, как годами принимал участие в сокрытии допинга у отечественных спортсменов.

Сенсационные откровения Григория Родченкова: СССР бойкотировал Олимпиаду-1984 из-за допинг-контроля
"Я сознательно обманывал антидопинговые власти мира более десяти лет как для прославления российских спортсменов, так и для удовольствия спортивных чиновников, стремившихся увековечить успехи России в спорте. Я оправдывал свои действия тем, что ни в СССР, ни в России никогда не было реального допинг-контроля, поэтому я продолжал идти проторенной дорожкой", — как передает sport-express.ru, пишет Родченков.

Также Родченков рассказывает об использовании запрещенных препаратов некоторыми советскими спортсменами в нереальных дозах. По его словам, однажды двукратный олимпийский чемпион принял слишком большое количество запрещенного стероида.

"Он принял станозолол в таких огромных дозах, что когда мы ввели его данные в машину, прозвучал сигнал тревоги. Он был так загрязнен метаболитами станозоллола, что позднее несколько образцов показывали ложно положительный результат, даже когда мы знали, что стероидов нет. Несмотря на то, что я разбавил его пробу дистиллированной водой в соотношении 10 к 1, он все равно перегружал масс-спектрометр хроматографа гигантскими пиками метаболитов станозолола".

Также он называет одну олимпийскую чемпионку, установившую "невероятный мировой рекорд» благодаря систематическому употреблению допинга и говорит, что эти спортсмены "являются яркими примерами тесной связи между государственной допинг-программой и идеологией коммунизма".

Самым громким заявлением можно назвать информацию Родченкова о якобы истинных причинах бойкота советскими спортсменами Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе. Вместо участия в Играх XXIII Олимпиады Советы и страны Варшавского договора провели "альтернативную Олимпиаду" — Игры Доброй воли.

"Советы планировали спрятать лабораторию допинг-контроля на борту корабля в порту Лос-Анджелеса на время Олимпиады-1984 после того, как Манфред Донике (один из руководителей МОК по вопросам антидопинга) и Дон Кэтлин из Олимпийской аналитической лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе объявили, что будут в состоянии обнаружить все запрещенные препараты, включая станозолол и тестостерон", — утверждает Родченков.
 
 
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА по делу о допинге в российском спорте Григорий Родченков выпускает автобиографию. Издание Mail...
 
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