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На ягодном празднике в Беларуси чествовали Вишневую королеву
26.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Необычный фестиваль прошел в Беларуси. Там чествовали вишню, сообщает «МИР 24».
Город Глубокое Витебской области считается вишневой столицей республики. Почти двести лет назад
Отмечать праздник не помешал даже дождь. Было торжественное шествие по центральной улице во главе с Вишневой королевой, а гостей угощали необычными блюдами.
«Я пробовал пироги, булочки и конфеты с вишней. Мне очень понравилось», – поделился участник фестиваля Ярослав Тамбовцев.
«Самое простое необычное блюдо – вишня с солью. Кстати, очень вкусно. И готовить совершенно не надо», – сказала участница фестиваля Мария Федичкина.
Кстати, жители Глубокого уверены, что именно их вишней стрелял в оленя знаменитый барон Мюнхгаузен. И установили ему памятник. Кстати, на местном кладбище есть и могила семьи Мюнхгаузенов, правда, имели ли они отношение к легендарному барону, неизвестно.
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Торжественное шествие состоялось на центральной улице города Глубокое Витебской области.
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