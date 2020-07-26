На ягодном празднике в Беларуси чествовали Вишневую королеву

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необычный фестиваль прошел в Беларуси. Там чествовали вишню, сообщает «МИР 24».

Город Глубокое Витебской области считается вишневой столицей республики. Почти двести лет назад местный селекционер вывел особый сорт этой ягоды – зимостойкий гибрид вишни и черешни.

Отмечать праздник не помешал даже дождь. Было торжественное шествие по центральной улице во главе с Вишневой королевой, а гостей угощали необычными блюдами.

«Я пробовал пироги, булочки и конфеты с вишней. Мне очень понравилось», – поделился участник фестиваля Ярослав Тамбовцев.

«Самое простое необычное блюдо – вишня с солью. Кстати, очень вкусно. И готовить совершенно не надо», – сказала участница фестиваля Мария Федичкина.

Кстати, жители Глубокого уверены, что именно их вишней стрелял в оленя знаменитый барон Мюнхгаузен. И установили ему памятник. Кстати, на местном кладбище есть и могила семьи Мюнхгаузенов, правда, имели ли они отношение к легендарному барону, неизвестно.