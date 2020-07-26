На западе Монголии ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы

Источник материала: ОНТ

Власти Монголии ввели карантин в западных районах страны из-за недавней вспышки бубонной чумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа».

Решение было принято после того, как болезнью заразился 39-летний житель сомона (административно-территориальная единица в Монголии) Улистай. Мужчина поступил в одну из местных больниц с лихорадкой, а также мышечными и головной болями. Как позже рассказал пациент, он вместе со своей семьей употреблял в пищу мясо тарбагана – монгольского сурка, являющегося переносчиком чумы. После этого мужчина был изолирован и оставлен под надзором медиков.

Под домашний карантин были помещены и члены его семьи, вместе с которыми они употребляли в пищу мясо сурка, которое, к слову, было запрещено к употреблению в пищу еще после первых случаев заражения чумой, зафиксированных еще в первой половине июля. Так, 14 июля стало известно о смерти 15-летнего подростка в одном из районов юго-запада страны. Согласно данным монгольских властей, за несколько дней до этого молодой человек также употреблял в пищу мясо тарбагана.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

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