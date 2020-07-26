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Стала звездой соцсетей. 49-летняя модель выглядит как юная девушка
Источник материала: СТВ
Риса Хирако стала популярным блогером благодаря своей внешности. В 49 лет модель из Японии выглядит максимум на 20. У женщины 222 тысячи подписчиков в Instagram.
Как
Подписчики считали девушку молодой и влиятельной, но затем кто-то поделился записью о Рисе Хирако, в которой упоминалось, что она родилась в феврале 1971 года. Поразительное откровение о том, что этой юной модели на самом деле было больше сорока, облетело мировые СМИ в 2016 году.
Люди просто не могли поверить, что 45-летняя женщина может выглядеть такой молодой. Количество ее подписчиков резко взлетело с 90 000 до 200 000.
Поклонники спрашивают: как Рисе удается выглядеть намного моложе своих лет? Большинство полагает, что это секретный уход за кожей, диета, фитнес или здоровый образ жизни. Некоторые отмечают, что у неё хорошие гены.
На своей странице модель изредка делает обзоры на косметику, которой она пользуется, выкладывает рецепты полезных блюд. Но в основном контент в профиле Рисы Хирако — это её повседневные фотографии.
Риса Хирако далеко не единственная, кому удалось раскрыть секрет вечной молодости. Посмотрите, как выглядят другие женщины, бросившие вызов времени.
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Риса Хирако стала популярным блогером благодаря своей внешности. В 49 лет модель из Японии выглядит максимум на 20. У женщины 222 тысячи подписчиков в Instagram. Как...
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