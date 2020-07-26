|
Россия начала испытания первой атомной подводной лодки с «Посейдоном» на борту
26.07.2020 18:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Как сообщает Минобороны России, военно-морской флот и предприятия оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подводной лодки — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".
"Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что сейчас успешно завершаются и работы по созданию гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".
Подлодку "Белгород", которая стала экспериментальным носителем системы "Посейдон", спустили на воду весной 2019 года. Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Сообщалось, что испытания подлодки и беспилотников займут не менее двух лет.
Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в 2018 году в послании Федеральному собранию.
По его словам, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Первым штатным носителем "Посейдонов" станет атомная подлодка проекта 098531 "Хабаровск". По словам источника
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Минобороны России, военно-морской флот и предприятия оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подводной лодки — носителя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)