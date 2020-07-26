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ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями

26.07.2020 17:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями

Строгие правила, но и нарушителей меньше. За последние шесть месяцев только в столице количество жертв  ДТП с участием пьяных водителей сократилось в два раза.

Зарегистрировано шесть случаев с пострадавшими. Такой результат во многом зависит от патрулирования, сейчас оно усилено. Летнее время, много отдыхающих, нередко люди недооценивают опасность управления машиной даже на следующий день после употребления алкоголя.

Ненужные манёвры, скорость –  то, на что обращают внимание в первую очередь. Причём не только сотрудники ГАИ, но и прохожие на улицах. Нередко именно они помогают вовремя остановить нетрезвых лихачей. В Госавтоинспекции напоминают: вождение в нетрезвом виде или передача права управления пьяному водителю наказывается лишением прав и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

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Строгие правила, но и нарушителей меньше. За последние шесть месяцев только в столице количество жертв  ДТП с участием пьяных водителей сократилось в два раза....
 
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