ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями

Источник материала: ОНТ

Строгие правила, но и нарушителей меньше. За последние шесть месяцев только в столице количество жертв ДТП с участием пьяных водителей сократилось в два раза.

Зарегистрировано шесть случаев с пострадавшими. Такой результат во многом зависит от патрулирования, сейчас оно усилено. Летнее время, много отдыхающих, нередко люди недооценивают опасность управления машиной даже на следующий день после употребления алкоголя.

Ненужные манёвры, скорость – то, на что обращают внимание в первую очередь. Причём не только сотрудники ГАИ, но и прохожие на улицах. Нередко именно они помогают вовремя остановить нетрезвых лихачей. В Госавтоинспекции напоминают: вождение в нетрезвом виде или передача права управления пьяному водителю наказывается лишением прав и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

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