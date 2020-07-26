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Андрей Лазуткин: «Занимаются они не агитацией. Они проводят мобилизацию своего ядрового электората»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Конечно, акции все заявляются как мирные, потому что надо отстаивать свою, потому что во всех кругах общения создается видимость того, что все не поддерживают власть. То есть идет такой целенаправленный разогрев своих сторонников.
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Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию...
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