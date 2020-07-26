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Ольга Чемоданова: у нас достаточно сил и средств для того, чтобы сегодня обеспечить безопасность граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок:
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
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Ольга Чемоданова: у нас достаточно сил и средств для того, чтобы сегодня обеспечить безопасность граждан
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию...
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