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Ольга Чемоданова: у нас достаточно сил и средств для того, чтобы сегодня обеспечить безопасность граждан

26.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Чемоданова: у нас достаточно сил и средств для того, чтобы сегодня обеспечить безопасность граждан

Григорий Азаренок:
Людям пытаются внушить: в нужный момент милиция с вами ничего не сделает. Она не будет защищать закон и порядок. Вы знаете сотрудников очень хорошо, знаете, чем они дышат, что думают. Стоит ли обольщаться?

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Не стоит обольщаться. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы сегодня обеспечить безопасность граждан в нашей стране.    

Люди в материале: Ольга Чемоданова, Григорий Азарёнок

 
 
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Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию...
 
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