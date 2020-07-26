ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Клишевич: мы вообще привыкли к нападкам в наш адрес, потому что это по большей части обычные провокаторы

26.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Клишевич: мы вообще привыкли к нападкам в наш адрес, потому что это по большей части обычные провокаторы

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы вообще привыкли к таким нападкам в наш адрес, потому что понимаем, что это по большей части даже и не люди, обычные простые люди наши вот таким образом выражают свое мнение, а обычные провокаторы (либо боты так называемые), которые действуют по сути дела, как мы знаем, из-за рубежа. Их задача – ввести в такой психологический стресс, вывести из равновесия. Вот это их главная цель.

Понимая все это, конечно же, мы ко всему этому относимся спокойно. Потому что мы работаем с коллективами, с нашей молодежью. Встречаемся, общаемся, видим реальное отношение, реальное положение дел.  

Люди в материале: Сергей Клишевич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Лазуткин: флешмоб с удостоверениями – это была такая информационная подготовка к акциям уличным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика