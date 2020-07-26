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Сергей Клишевич: мы вообще привыкли к нападкам в наш адрес, потому что это по большей части обычные провокаторы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Понимая все это, конечно же, мы ко всему этому относимся спокойно. Потому что мы работаем с коллективами, с нашей молодежью. Встречаемся, общаемся, видим реальное отношение, реальное положение дел.
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Сергей Клишевич: мы вообще привыкли к нападкам в наш адрес, потому что это по большей части обычные провокаторы
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию...
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