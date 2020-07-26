|
Андрей Лазуткин: флешмоб с удостоверениями – это была такая информационная подготовка к акциям уличным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Лазуткин: флешмоб с удостоверениями – это была такая информационная подготовка к акциям уличным
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)