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Алексей Дзермант: Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
На мой взгляд, это свидетельствует о том, что действительно готовятся некие выступления протестные, которые направлены против государства, против государственной власти.
Видно, что медийно очень это все раскачивается по новым медиа – Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные такие средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации в стране.
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Алексей Дзермант: Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации
Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию...
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