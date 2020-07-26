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Алексей Дзермант: Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации

26.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Дзермант: Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации

Алексей Дзермант, политолог:
Во-первых, попытка раскачать ситуацию какими-то блогерами. Во-вторых, выдвижение ряда кандидатов с сомнительными связями, сомнительным финансированием. Попытка собирать людей для протестов.  

На мой взгляд, это свидетельствует о том, что действительно готовятся некие выступления протестные, которые направлены против государства, против государственной власти.  

Видно, что медийно очень это все раскачивается по новым медиа – Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные такие средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации в стране.  

Люди в материале: Алексей Дзермант

 
 
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Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию...
 
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