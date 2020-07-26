|
Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Если вам что-то надо будет, я обещаю, что я подставлю плечо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждый из нас может привести десятки примеров из своей жизни, когда от руководителя и его команды зависит если не все, то многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Вот вам пример: развитие регионов, экономическое и социальное. Только при грамотном управленческом подходе возможно реализовывать планы и тут же строить новые. Марьина Горка – районный центр пристоличной области – отмечает юбилей. А на праздник к виновникам торжества без подарка никак. Новый комплекс – это ведь не только к разговору о подготовке новых чемпионов, это ведь для каждого жителя. Открывать ФОК пригласили и Президента.
Информация о том, что «Президент в городе», по сравнительно небольшой 20-тысячной Марьиной Горке распространилась довольно быстро. Потому не успел глава государства начать встречу с военными, а у стен нового спортивного комплекса, который в этот день планировали открыть с участием Александра Лукашенко, уже собрались желающие пообщаться с тем, кого обычно видят на экране.
Мы еще встретимся, поговорим.
Президент действительно спешил вернуться к людям, которые его ждали несколько часов, потому на экскурсию по ФОКу потратил не более 10 минут. И это включая доклад губернатора о достижениях и планах реализации поручений по строительству социально значимых объектов в области.
Александр Турчин, губернатор Минской области:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это планы. Пока же не без гордости демонстрировали, что сделано. Спортивный центр ждали не только жители Марьиной Горки, но и всего Пуховичского района. Особенно в местной СДЮШОР, которая уже шесть десятилетий готовит резерв для национальных команд по вольной и греко-римской борьбе, легкой атлетике, футболу и баскетболу.
Теперь к этому списку добавится плавание. Новая площадка, помимо залов борьбы и тренажерного, саун, оснащена еще и двумя бассейнами.
Александр Лукашенко:
Те, кто уже достиг результатов в спорте – таких среди выпускников СДЮШОР немало, за последние пять лет 11 атлетов отобрали в национальные сборные – еще до официального открытия в полной мере оценили все опции спорткомплекса (проходили здесь межтренировочное восстановление).
Впрочем, теперь проводить здесь время смогут абсолютно все любители активного образа жизни, которых в последнее время все больше.
Александр Лукашенко:
В эти дни в Марьиной Горке отмечают День города. К поздравлениям присоединился Президент. Он здесь бывал не единожды и эволюцию хорошо видит. Но все же еще есть над чем работать.
Александр Лукашенко:
Александр Турчин:
Александр Лукашенко:
Когда все подарки розданы, самое время обсудить то, что волнует.
Президента местные жители окружили плотным кольцом. Задавали даже очень личные вопросы, озвучивали проблемы, которые или практически сразу находили решение, или ответственные люди сразу брали их на карандаш, чтобы детально разобраться. Разумеется, все транслировали в социальные сети.
– Можно пожать вашу?
На, сфотографируй нас. Деревенский хлопец.
Такой формат общения с белорусами для Александра Лукашенко привычный. Практически в каждой поездке Президент не упускает возможности пообщаться с местными. Такие встречи – это искренние эмоции, возможность просто поговорить, послушать, а главное услышать друг друга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Каждый из нас может привести десятки примеров из своей жизни, когда от руководителя и его команды зависит если не все, то многое, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)