Источник материала: ОНТ

Белорусские хоккейные клубы готовятся к новому сезону. Интересный матч прошел в Минске, где встречались «Юность» и солигорский «Шахтер».

Именно эти команды выявляли сильнейшего в финальной серии чемпионата Беларуси в прошлом сезоне. В первом периоде Роман Малиновский вывел гостей вперед. Только за 45 секунд до финальной сирены «Юность» сумела отыграться – точный бросок на счету Всеволода Кашкара. Сильнейший определился в овертайме – победу «Шахтеру» уже на первой минуте принес точный бросок Андрея Феклистова.

Следующий товарищеский матч «Шахтер» сыграет в Солигорске. Соперник – «Брест». «Юность» отправится в Гродно на традиционный турнир памяти Дубко. В августе у чемпиона страны запланирован представительный турнир с участием команд КХЛ, но пока неизвестно, приедут ли гости из России.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram