Современно, уютно, безопасно: каким будет город над Припятью

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Начальник отдела архитектуры и строительства Мозырского райисполкома Евгений Рихтиков выделяет три важнейших направления: строительство новых объектов, реконструкция старых, глобальный ремонт дорог.– Если говорить о знаковых проектах, то это, безусловно, ввод в эксплуатацию здания Мозырского драматического театра имени И. Мележа. Долгожданное событие, которое порадовало горожан и гостей. У реки, практически в самом центре города, возводится уже вторая одиннадцати­этажка. Возобновлена работа по строи­тельству новой спасательной станции, – отмечает Евгений Рихтиков.Типовые пятиэтажки пре­образились до неузнаваемости: на фасадах домов появились интересные элементы и объемный рисунок. Поменяли внешний вид и объекты соцкультбыта: детские сады, школы, поликлиника. Капитальный ремонт более десятка зданий потребовал особых усилий со стороны рабочих бригад. Изменится проезжая часть улицы Советской, она будет расширена за счет дополнительной полосы. Велолюбителей порадует долгожданная велодорожка, которая пройдет в том числе и вдоль городского парка.Одна из главных магистралей города – улица Рыжкова, она связывает старые и новые микрорайоны райцентра. Именно по этой дороге в промышленную часть Мозыря едут и жители соседних Калинковичей. В скором времени здесь будут перенесены в сторону автобусные остановки, что разгрузит проезжую часть, а для пешеходов и велосипедистов обустроят параллельную дорогу. К слову, холмистый рельеф города вносит свою специфику в благоустройство дорог. Например, сейчас строители выполняют подсыпку оврагов, чтобы жителей города порадовал комфортный тротуар.Значительно шире станет дорога, соединяющая улицу Мира с мемориальным комплексом «Курган Славы», большая работа в этом направлении ведется и на улице Ульяновской. В ближайшей перспективе стратегически важная дорога, разделя­ющая Мозырь с Наровчизной, получит новое развитие – выход на Петриков. Третьим этапом станет кольцо вокруг лесопарка «Молодежный», которое соединит новый микрорайон с улицей Интернациональной. Вдоль магистрали предусмотрено строительство многоквартирного, а также индиви­дуального жилья. В настоящее время наиболее активно застраивается микрорайон № 11. Рядом в самое ближайшее время появится два детских сада. На строительной площадке одного уже начались работы. Готовится проектная документация ко второму объекту, который расположится в одном из бывших зданий Мозырского педагогического университета. Средства на большую стройку выделяют из бюджета области и района, дорожного фонда. Актуален заем, а также деньги, собранные во время субботников. Не остаются в стороне и предприятия. Например, спонсором строительства огромного спорткомплекса стал Мозырский нефтеперерабатыва­ющий завод.Источник:© Правда Гомель