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Канопацкая заявила, что ее детям угрожают

27.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В адрес детей кандидата в президенты Анны Канопацкой поступают угрозы, о чем она заявила 26 июля в соцсети Facebook.

По словам кандидата, угрозы детям стали причиной отказа от проведения предвыборных пикетов.

«Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый - как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным», - написала Канопацкая.

Она считает, что действующая власть, «сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной».

«К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак», - добавила политик.

Канопацкая сообщила, что будет проводить агитацию на предприятиях, так как там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. «На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждём ответов», - написала она.

Напомним, 24 июля участник предвыборной гонки-2020 Валерий Цепкало был вынужден покинуть Беларусь, забрав своих детей. По словам Вероники Цепкало, бывшего главу ПВТ планировали задержать, а ее - лишить родительских прав и забрать детей.

Ранее кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской удалось вывезти своих детей из страны. Она заявила, что они находятся в безопасности - в Евросоюзе вместе с бабушкой. 

Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа.

 
 
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В адрес детей кандидата в президенты Анны Канопацкой поступают угрозы, о чем она заявила 26 июля в соцсети Facebook. По словам кандидата, угрозы детям стали причиной...
 
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