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«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Коммерческие помещения – ключ к высокому и стабильному доходу. Эту формулу диктуют не маркетологи или менеджеры, а время и опыт. Ведь инвестиции в недвижимость – практически осязаемая гарантия получения выгоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Особенно если речь идет о недвижимости прямо в центре города. Белорусский застройщик предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях, а некоторые владельцы уже окупают вложенные деньги и усилия.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Например, Юлия Царева всего пару месяцев назад приобрела квартиру в комплексе «Минск Мир», а уже в начале июля стала владелицей коммерческого помещения в доме «Эмиратс Волна». Остается только выбрать подходящего арендатора и зарабатывать деньги.
Юлия Царева, жительница Минска:
Вот и Елена Гинько после тщательного анализа остановилась на комплексе «Минск Мир». Именно здесь приобрела помещение под торговлю.
Елена Гинько, жительница Минска:
Впрочем, вариантов много. Например, коммерческие помещения в самом сердце столицы в комплексе «Маяк Минска». К ним на протяжении нескольких лет приглядывалась Ирина Баценко. Она учредитель многопрофильного образовательного центра Mulberry Club. Сейчас строительство комплекса завершено, поэтому выбор дался намного проще.
Ирина Баценко, учредитель образовательного центра Mulberry Club:
Интерес белорусов к жилью в комплексах «Минск Мир», «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» все выше. Вслед за спросом растет и выгода держателей коммерческих помещений.
Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:
Жилой комплекс «Минск Мир» – один из самых известных в стране и самый масштабный в Европе. «Минск Мир» – это город в городе. Шаговая доступность инфраструктуры – то, что делает комплекс привлекательным для белорусов. 7 школ, 12 детских садов, поликлиники, кафе и рестораны. Скоро появится метро – поездка в центр будет занимать всего несколько минут.
Здесь строят Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Еще новый городской парк. Множество коммерческих помещений на первых этажах в каждом квартале сделает жизнь в комплексе намного удобнее, а до конца августа еще намного выгоднее. Квартиры здесь продаются по специальной летней акции. Недавно стартовали продажи в трех новых домах – «Санкт-Петербург», «Флоренция» и «Копенгаген». На старте – лучшие цены!
Комплекс «Парк Челюскинцев» – не только центр города, но и центр притяжение для бизнеса. Вокруг почти 200 гектаров леса. Здесь же спортивные комплексы, бассейн и кинотеатры. А в одном из домов еще и детский сад. В строящемся доме № 1 первые два этажа – помещения коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь можно купить административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 квадратных метров. А в доме Vogue уже открылись кафе и магазины. Сдадут комплекс к концу 2020 года.
Вибор Мулич:
Стать владельцем жилья во всех комплексах предлагают также на выгодных условиях. Ставки по партнерскому кредиту в данный момент менее 4 % процентов в первый год. На 20 лет. До конца августа действует и длительная беспроцентная рассрочка до 120 месяцев, в том числе и с возможностью приобрести квартиру без первого взноса. Ежемесячный платеж сравним с платежами за арендное жилье.
На что бы ни пал ваш выбор – новая квартира или коммерческая площадь – это принесет не только комфорт, но и большую выгоду. Особенно до конца лета. Остается чуть больше месяца – такой шанс не стоит упускать.
*На правах рекамы
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«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях
Новости Беларуси. Коммерческие помещения – ключ к высокому и стабильному доходу. Эту формулу диктуют не маркетологи или менеджеры, а время и опыт. Ведь инвестиции...
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