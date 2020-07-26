Выборы-2020: как отличить массовые мероприятия от несанкционированных митингов?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси проходит кампания по выборам Президента. На высший должностной пост в стране сейчас претендуют пять кандидатов. Главный день голосования состоится 9 августа. С 4 по 8 августа можно будет проголосовать досрочно.

Сейчас идет агитация. Именно сейчас зарегистрированные кандидаты имеют право проводить (и некоторые проводят) митинги. Те самые массовые мероприятия, которые опять же – некоторые – пытались организовывать раньше, с фальстартом – в период сбора подписей. Но тогда это было прямое нарушение закона. Ведь во время таких акций, когда происходит скопление людей, никто из их организаторов не обеспечивал ни безопасность, ни порядок. Сейчас же для того, чтобы донести свою позицию по актуальным вопросам и встретиться с избирателями, местными властями выделены специальные места.

Необходимо понимать разницу между законным массовым мероприятием и несанкционированной уличной акцией. Это очень важно. Статья 35-я Конституции гласит: «Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством». Ключевой посыл из Конституции. Свобода лишь тогда свобода, когда она не нарушает права других.

Помните знаменитое, «ваша свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается кончик носа другого». Давайте все об этом помнить. Потому как свобода – это не значит вседозволенность. И если соблюдать требования Закона о массовых мероприятиях, то и проходить они будут безопасно для всех. При внимательном его прочтении становится понятным, что нормы этого закона направлены в первую очередь на безопасность самих же участников. Это своего рода «защита от дурака», который может выскочить на проезжую часть или удавиться в припадке паники, а еще хуже – придавить кого-нибудь постороннего. Именно поэтому есть закон, и есть его стражи – милиция, которой не нужно мешать делать её работу, то есть обеспечивать безопасность.

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