ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уборочная кампания-2020: в Беларуси есть первые лидеры жатвы

26.07.2020 22:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Уборочная кампания-2020: в Беларуси есть первые лидеры жатвы

Белорусские аграрии преодолели знаковый рубеж – намолочен первый миллион тонн зерновых (1269,9 тысяч тонн). Урожайность в этом году выше прошлогодней – 37 центнеров с гектара. В 2019-м было чуть больше 33. Если на севере страны только приступают к уборке, на юге – она в самом разгаре. Есть уже и первые герои, и лидеры жатвы. 

Так, в Брестской области равняются на семейный экипаж. Валерий и Татьяна Кухта в лидерах пятый год подряд. Секрет успеха их тандема – в отношении к труду и друг другу. Ведь в поле, как и в жизни, важно взаимопонимание. Семье уже четверть века, а для главы семейства нынешняя уборочная – тридцатая по счету. 

Александр Дунькович, генеральный директор сельхозпредприятия «Беловежский»: «Если говорить о наших людях, настроение боевое, не надо никого выгонять в поле, надо наоборот выгонять с поля вечером, потому что все хотят убирать, урожай достойный в этом году, поэтому настроение соответствующее».

В «Беловежском» – а это крупнейшее хозяйство Брестской области – к уборке приступили 10 дней назад. Площадь работ – более десяти тысяч гектаров. Но в поле важен не темп, а качество. Ведь жатва для аграриев – итог большой и кропотливой работы за весь год.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские аграрии преодолели знаковый рубеж – намолочен первый миллион тонн зерновых (1269,9 тысяч тонн). Урожайность в этом году выше прошлогодней – 37 центнеров...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожарная служба Беларуси: как сотрудники МЧС каждый день спасают жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика