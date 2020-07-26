Уборочная кампания-2020: в Беларуси есть первые лидеры жатвы

Источник материала: ОНТ

Белорусские аграрии преодолели знаковый рубеж – намолочен первый миллион тонн зерновых (1269,9 тысяч тонн). Урожайность в этом году выше прошлогодней – 37 центнеров с гектара. В 2019-м было чуть больше 33. Если на севере страны только приступают к уборке, на юге – она в самом разгаре. Есть уже и первые герои, и лидеры жатвы.

Так, в Брестской области равняются на семейный экипаж. Валерий и Татьяна Кухта в лидерах пятый год подряд. Секрет успеха их тандема – в отношении к труду и друг другу. Ведь в поле, как и в жизни, важно взаимопонимание. Семье уже четверть века, а для главы семейства нынешняя уборочная – тридцатая по счету.

Александр Дунькович, генеральный директор сельхозпредприятия «Беловежский»: «Если говорить о наших людях, настроение боевое, не надо никого выгонять в поле, надо наоборот выгонять с поля вечером, потому что все хотят убирать, урожай достойный в этом году, поэтому настроение соответствующее».

В «Беловежском» – а это крупнейшее хозяйство Брестской области – к уборке приступили 10 дней назад. Площадь работ – более десяти тысяч гектаров. Но в поле важен не темп, а качество. Ведь жатва для аграриев – итог большой и кропотливой работы за весь год.

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