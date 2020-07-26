|
Уборочная кампания-2020: в Беларуси есть первые лидеры жатвы
Источник материала: ОНТ
Белорусские аграрии преодолели знаковый рубеж – намолочен первый миллион тонн зерновых (1269,9 тысяч тонн). Урожайность в этом году выше прошлогодней – 37 центнеров с гектара. В 2019-м было чуть больше 33. Если на севере страны только приступают к уборке, на юге – она в самом разгаре. Есть уже и первые герои, и лидеры жатвы.
Так, в Брестской области равняются на семейный экипаж. Валерий и Татьяна Кухта в лидерах пятый год подряд. Секрет успеха их тандема – в отношении к труду и друг другу. Ведь в поле, как и в жизни, важно взаимопонимание. Семье уже четверть века, а для главы семейства нынешняя уборочная – тридцатая по счету.
В «Беловежском» – а это крупнейшее хозяйство Брестской области – к уборке приступили 10 дней назад. Площадь работ – более десяти тысяч гектаров. Но в поле важен не темп, а качество. Ведь жатва для аграриев – итог большой и кропотливой работы за весь год.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские аграрии преодолели знаковый рубеж – намолочен первый миллион тонн зерновых (1269,9 тысяч тонн). Урожайность в этом году выше прошлогодней – 37 центнеров...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)