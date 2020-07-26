Пожарная служба Беларуси: как сотрудники МЧС каждый день спасают жизни

Источник материала: ОНТ

История пожарной службы в Беларуси берет свое начало 25 июля 1853 года. Именно тогда в Минске утвердили бюджет на содержание первой профессиональной пожарной части. Затем такие же появились и в других городах страны. Интересно, что до этого момента тушение пожаров было делом подневольным и представляло собой повинность, которую несли за разные правонарушения. А сейчас – это профессия, принадлежность к которой вызывает только гордость.





Огонь на четвертом этаже. Внутри люди. Разведка, четкие команды – и все приступают к делу. Разворачиваются за считанные секунды, выдвигают лестницу, шаг за шагом уверенно идут на помощь.

Еще один звонок – на автотрассе произошло ДТП, внутри салона зажат человек. Действовать нужно максимально осторожно, у водителя могут быть серьезные травмы. Но и медлить нельзя. Пока одни разрезают корпус машины, другие оказывают водителю первую помощь и передают медикам. Поступает новый вызов. И они доедут быстрее остальных.

Ежегодно личный состав органов и подразделений МЧС Беларуси ликвидирует более 10 тысяч чрезвычайных ситуаций и аварий, спасает и эвакуирует из опасных зон тысячи человек. Зачастую для тех, кто никогда не сталкивался с их работой, это дежурные слова о героизме, чести, подвиге. Но если хоть раз увидеть лица ребят, которые только что вернулись с пожара, почувствовать терпкий запах гари от боевой одежды и оплавленных касок, понимаешь – иначе рассказать о них нельзя.

На смене спасатели всегда готовы к выезду, тишину в любой момент может сменить звук сирены. При получении сигнала тревоги спасатели первым делом бегут к костюму, нужно снять обувь, надеть комбинезон. На экипировку – 30 секунд. Отрабатывают до автоматизма, даже складывают всё специальным способом. После – надевается ремень, на котором висит основное снаряжение. Последнее – это каска. Можно ехать спасать людей. Машина у ворот уже через минуту. Такой норматив.

Бойцы пожарной охраны Минска спасают жизни уже 167 лет. 25 июля 1853 году в Минске утвердили смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Тогда же были организованы первые части в Витебске, Могилеве и других белорусских городах. С тех пор организация пожарного дела окончательно была поставлена на государственный уровень, и борьба с одной из самых свирепых стихий, огнем, стала уделом профессиональных пожарных. Самыми сложными в истории белорусских спасателей были годы Великой Отечественной войны. После вражеских авианалетов с применением зажигательных и фугасных бомб пылали целые города. Особая страница – героическая и трагическая – участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Кто-то покрыл себя славой, пожертвовав жизнью. В системе МЧС Беларуси, в спасательном братстве героев будут помнить всегда.

Полковник в отставке Евгений Шкутько за время службы всякого повидал: и преступника ловил прямо на пожаре, и на телефоне доверия Министерства дежурил.

Евгений Шкутько, председатель Минского городского отделения белорусской общественной организации «Спасатель»: «У нас были тогда выезды на пожары, а сейчас служба на все случаи жизни. Они выезжают на ЧС, стихии, ДТП. Наши могли только ломом открыть двери. Сейчас бензорезы, оборудование. Они здорово помогают. Если даже посмотреть по городу Минску количество погибших – в наше время 30-40 человек, в настоящее время – 23-25 (в прошлом году). Но и население увеличилось. А то, что им не занимать храбрости, мы это знаем».

Служба спасения совершенствуется, профессионально растут огнеборцы. Чтобы всегда оставаться в боевой форме, люди огненной профессии грамотно совмещают работу и спорт. Комплекс тестирующих упражнений на определение профпригодности пожарных разработан еще в 80-е годы в США. Таким образом давали оценку физической подготовке спасателей. Эстафеты стали популярными во всем мире и переросли в состязания. Пожарные делают боевой вызов друг другу. На постсоветском пространстве наша страна держит пальму первенства.

В трудные будни помогает и новая техника. Любая такая машина стоит не один десяток тысяч рублей. Но давайте говорить о потерях, которые возможны, если этих машин и этого состава пожарных команд не будет. Пожарные части обновляются, строятся новые. Сразу два пожарных депо открылись в столице. В современных зданиях есть все необходимое – просторные классы, спальни и даже кабинеты для релаксации. Теперь, говорят спасатели, время реагирования на вызов сократится на десять минут.

Несмотря на праздник, работы невпроворот. Надо быть в постоянной боевой готовности, проверить все гидранты, провести учебные занятия и подготовить технику. Свой профессиональный праздник этот караул встретит только завтра. Сегодня – дежурство, ведь безопасность белорусов – превыше всего.

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