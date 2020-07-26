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Пожарная служба Беларуси: как сотрудники МЧС каждый день спасают жизни
Источник материала: ОНТ
История пожарной службы в Беларуси берет свое начало 25 июля 1853 года. Именно тогда в Минске утвердили бюджет на содержание первой профессиональной пожарной части. Затем такие же появились и в других городах страны. Интересно, что до этого момента тушение пожаров было делом подневольным и представляло собой повинность, которую несли за разные правонарушения. А сейчас – это профессия, принадлежность к которой вызывает только гордость.
Огонь на четвертом этаже. Внутри люди. Разведка, четкие команды – и все приступают к делу. Разворачиваются за считанные секунды, выдвигают лестницу, шаг за шагом уверенно идут на помощь.
Еще один звонок – на автотрассе произошло ДТП, внутри салона зажат человек. Действовать нужно максимально осторожно, у водителя могут быть серьезные травмы. Но и медлить нельзя. Пока одни разрезают корпус машины, другие оказывают водителю первую помощь и передают медикам. Поступает новый вызов. И они доедут быстрее остальных.
Ежегодно личный состав органов и подразделений МЧС Беларуси ликвидирует более 10 тысяч чрезвычайных ситуаций и аварий, спасает и эвакуирует из опасных зон тысячи человек. Зачастую для тех, кто никогда не сталкивался с их работой, это дежурные слова о героизме, чести, подвиге. Но если хоть раз увидеть лица ребят, которые только что вернулись с пожара, почувствовать терпкий запах гари от боевой одежды и оплавленных касок, понимаешь – иначе рассказать о них нельзя.
На смене спасатели всегда готовы к выезду, тишину в любой момент может сменить звук сирены. При получении сигнала тревоги спасатели первым делом бегут к костюму, нужно снять обувь, надеть комбинезон. На экипировку – 30 секунд. Отрабатывают до автоматизма, даже складывают всё специальным способом. После – надевается ремень, на котором висит основное снаряжение. Последнее – это каска. Можно ехать спасать людей. Машина у ворот уже через минуту. Такой норматив.
Бойцы пожарной охраны Минска спасают жизни уже 167 лет. 25 июля 1853 году в Минске утвердили смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Тогда же были организованы первые части в Витебске, Могилеве и других белорусских городах. С тех пор организация пожарного дела окончательно была поставлена на государственный уровень, и борьба с одной из самых свирепых стихий, огнем, стала уделом профессиональных пожарных. Самыми сложными в истории белорусских спасателей были годы Великой Отечественной войны. После вражеских авианалетов с применением зажигательных и фугасных бомб пылали целые города. Особая страница – героическая и трагическая – участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Кто-то покрыл себя славой, пожертвовав жизнью. В системе МЧС Беларуси, в спасательном братстве героев будут помнить всегда.
Полковник в отставке Евгений Шкутько за время службы всякого повидал: и преступника ловил прямо на пожаре, и на телефоне доверия Министерства дежурил.
Служба спасения совершенствуется, профессионально растут огнеборцы. Чтобы всегда оставаться в боевой форме, люди огненной профессии грамотно совмещают работу и спорт. Комплекс тестирующих упражнений на определение профпригодности пожарных разработан еще в 80-е годы в США. Таким образом давали оценку физической подготовке спасателей. Эстафеты стали популярными во всем мире и переросли в состязания. Пожарные делают боевой вызов друг другу. На постсоветском пространстве наша страна держит пальму первенства.
В трудные будни помогает и новая техника. Любая такая машина стоит не один десяток тысяч рублей. Но давайте говорить о потерях, которые возможны, если этих машин и этого состава пожарных команд не будет. Пожарные части обновляются, строятся новые. Сразу два пожарных депо открылись в столице. В современных зданиях есть все необходимое – просторные классы, спальни и даже кабинеты для релаксации. Теперь, говорят спасатели, время реагирования на вызов сократится на десять минут.
Несмотря на праздник, работы невпроворот. Надо быть в постоянной боевой готовности, проверить все гидранты, провести учебные занятия и подготовить технику. Свой профессиональный праздник этот караул встретит только завтра. Сегодня – дежурство, ведь безопасность белорусов – превыше всего.
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История пожарной службы в Беларуси берет свое начало 25 июля 1853 года. Именно тогда в Минске утвердили бюджет на содержание первой профессиональной пожарной части....
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