Рабочие поездки Александра Лукашенко в Гомель и Марьину Горку: о чем говорил Президент и как развиваются эти города?

Источник материала: ОНТ

«Наши люди умеют делать всё». Это одна из ключевых цитат рабочей поездки нашего Президента в Гомель. Разумеется, такой вывод Александр Лукашенко сделал отнюдь не после посещений на этой недели Гомеля и Марьиной Горки. Убежденность, что для белорусов нет непосильных задач, пришла давно. Но дополнительные и убедительные доказательства он раз за разом получает во время таких поездок по регионам.

Дорожные развязки – в Бресте или Витебске – реализовали сами. Быстро и качественно. В Гомеле Президент открыл поликлинику – её мы тоже построили своими руками. И оснастили всем необходимым. Все эти открытия и премьеры – отражение того, что нынешняя власть делает сегодня и будет реализовывать завтра: больницы, развязки, спорткомплексы, жилье. И второе – регионы не забыты. Александр Лукашенко постоянно ориентирует местную вертикаль двигаться быстрее, подтягивать инфраструктуру, производство до столичного уровня. И наконец, чтобы понять, какой путь страна прошла в развитии, надо видеть и понимать разницу сегодняшних дел с тем, какие проблемы приходилось решать тогда – в 90-е. Сегодня сложно представить, что какая-то область решит отсоединиться. Но тогда это было.

В таких поездках по регионам Александр Лукашенко также заряжается. Эмоционально. Даже не столько после выступлений в зале, сколько после общения на улице с жителями: когда о проблемах говорят глаза в глаза – узнаешь, что людей волнует «здесь и сейчас». И тогда, в 90-е, и сегодня ценность прямого диалога с людьми нисколько не снизилась. И никакой интерактив, никакие социальные сети этого не заменят.

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