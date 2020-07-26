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«Керамин»: порядка 80% экспортных рынков сегодня возвращаются
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Керамин» традиционно в лидерах по экспорту продукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И тот факт, что на цеха не повесили замки, сыграл важную роль в отчетной статистике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юрий Талаленко, начальник управления маркетинга предприятия «Керамин»:
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Новости Беларуси. «Керамин» традиционно в лидерах по экспорту продукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И тот факт, что на цеха не повесили замки, сыграл...
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