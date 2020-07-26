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«Керамин»: порядка 80% экспортных рынков сегодня возвращаются

26.07.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Керамин» традиционно в лидерах по экспорту продукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Керамин»: порядка 80% экспортных рынков сегодня возвращаются

И тот факт, что на цеха не повесили замки, сыграл важную роль в отчетной статистике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Керамин»: порядка 80% экспортных рынков сегодня возвращаются

Юрий Талаленко, начальник управления маркетинга предприятия «Керамин»:
С каждым месяцем объемы по реализации растут. В среднем где-то порядка 80 % сегодня экспортные рынки возвращаются. 80-85 % в зависимости от региона.

Люди в материале: Юрий Талаленко

 
 
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Новости Беларуси. «Керамин» традиционно в лидерах по экспорту продукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И тот факт, что на цеха не повесили замки, сыграл...
 
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