ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«На память оставил». Показываем, что Жерар Депардье нарисовал в агроусадьбе под Минском

26.07.2020 23:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь туристическая для многих соотечественников непрочитанная книга. В отличие от иностранцев, в том числе отдыхом избалованных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«На память оставил». Показываем, что Жерар Депардье нарисовал в агроусадьбе под Минском

Все узнают своего кумира – Депардье. Жерар Депардье остановился и на память оставил нам свой шарж.

«На память оставил». Показываем, что Жерар Депардье нарисовал в агроусадьбе под Минском

И сейчас оздоровительный комплекс в тридцати минутах езды от столичной суеты не пустует: свадьбы, корпоративные праздники, семейный отдых. Работа кипит.

Люди в материале: Жерар Депардье

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь туристическая для многих соотечественников непрочитанная книга. В отличие от иностранцев, в том числе отдыхом избалованных, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Керамин»: порядка 80% экспортных рынков сегодня возвращаются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика