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«На память оставил». Показываем, что Жерар Депардье нарисовал в агроусадьбе под Минском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь туристическая для многих соотечественников непрочитанная книга. В отличие от иностранцев, в том числе отдыхом избалованных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Все узнают своего кумира – Депардье. Жерар Депардье остановился и на память оставил нам свой шарж.
И сейчас оздоровительный комплекс в тридцати минутах езды от столичной суеты не пустует: свадьбы, корпоративные праздники, семейный отдых. Работа кипит.
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Новости Беларуси. Беларусь туристическая для многих соотечественников непрочитанная книга. В отличие от иностранцев, в том числе отдыхом избалованных, сообщили в...
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