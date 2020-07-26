Тренер «Шахтера» рассказал, почему не играл Лисакович

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб в эфире «Беларусь 5» рассказал, почему сегодня не сыграл лучший форвард команды против «Смолевичей». По словам коуча, игрок почувствовал недомогание.



Фото: ФК «Шахтер»

— Он буквально накануне почувствовал легкое недомогание. Рисковать этим футболистом я не стал, не хочу, потому что считаю это неправильным. Футболист должен выходить на поле, когда готов на сто процентов, даже если есть легкое недомогание. Хотя он рвался в бой и хотел, но я сказал: «Не надо».

Впрочем, по информации комментатора АБФФ, Виталий Лисакович скоро станет игроком московского «Локомотива» .

Сегодня «горняки» уверенно разобрались с «быками» и снова возглавили чемпионат. Джасурбек Яхшибоев оформиль дубль.