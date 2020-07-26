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Тренер «Шахтера» рассказал, почему не играл Лисакович

27.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб в эфире «Беларусь 5» рассказал, почему сегодня не сыграл лучший форвард команды против «Смолевичей». По словам коуча, игрок почувствовал недомогание.


Фото: ФК «Шахтер»

— Он буквально накануне почувствовал легкое недомогание. Рисковать этим футболистом я не стал, не хочу, потому что считаю это неправильным. Футболист должен выходить на поле, когда готов на сто процентов, даже если есть легкое недомогание. Хотя он рвался в бой и хотел, но я сказал: «Не надо».

Впрочем, по информации комментатора АБФФ, Виталий Лисакович скоро станет игроком московского «Локомотива».

Сегодня «горняки» уверенно разобрались с «быками» и снова возглавили чемпионат. Джасурбек Яхшибоев оформиль дубль.

 
 
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Юрий Вернидуб в эфире «Беларусь 5» рассказал, почему не сыграл лучший форвард «Шахтера» против «Смолевичей».
 
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