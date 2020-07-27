В лобовом столкновении под Логойском пострадали пять человек

Источник материала: Tut.by

Пять человек получили травмы в аварии, которая произошла утром 26 июля в Логойском районе, сообщает портал pln.by .



Фото: МЧС

Установлено, что около 05.30 на 44-м километре трассы М3 Минск — Витебск лоб в лоб столкнулись микроавтобус Ford Transit и Skoda Rapid.

В результате ДТП пассажирка Ford и пассажир Skoda оказались заблокированы в автомобилях. Их при помощи специнструмента доставали спасатели. Всего в аварии пострадали 5 человек. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.



Фото: МЧС



Фото: МЧС

По предварительной информации, причиной аварии стал сильный туман.