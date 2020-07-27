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В лобовом столкновении под Логойском пострадали пять человек

27.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять человек получили травмы в аварии, которая произошла утром 26 июля в Логойском районе, сообщает портал pln.by.


Фото: МЧС

Установлено, что около 05.30 на 44-м километре трассы М3 Минск — Витебск лоб в лоб столкнулись микроавтобус Ford Transit и Skoda Rapid.

В результате ДТП пассажирка Ford и пассажир Skoda оказались заблокированы в автомобилях. Их при помощи специнструмента доставали спасатели. Всего в аварии пострадали 5 человек. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.


Фото: МЧС

Фото: МЧС

По предварительной информации, причиной аварии стал сильный туман.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Авария произошла 26 июля, около 05.30, на 44-м километре трассы М3 Минск - Витебск.
 
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