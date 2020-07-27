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Только черники скупили более 1250 тонн. Как заготавливают ягоды в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уборочная кампания – это ведь не только о зерновых. Естественно, это еще и картофель, и традиционные для нас овощи и корнеплоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но кроме этого Беларусь славится еще и тем, что в отдельных регионах сами люди развивают какое-то свое одно направление, которое дает максимальный урожай – сказываются особенности почвы и климата.
Столинчане живут за счет огурцов, в пригороде Гомеля Костюковке и Еремино десятки тысяч рублей делают на малине. За три месяца купить авто – не проблема. И если малина из Еремино идет напрямую в Москву, то клубника из Костюковки – на внутренний рынок. Правда, местные признают: лидеры по этой ягоде в стране – все же Лунинец и Ольшаны.
Или вот Глубокое. Здесь тоже есть свой символ, который со временем стал для местных и способом заработка – вишня. Растет она по всему району – спасибо за это местные говорят селекционерам. Когда-то те и привезли сюда «заморские саженцы». Со временем ягода стала морозоустойчивой, пошли хорошие плоды. Направление настолько развилось и прижилось, что в городе агроному Болеславу Лапырю даже памятник установили. Считается, что именно этот селекционер сделал ягоду знаменитой на всю округу. А вот на весь мир глубокскую вишню вот уже несколько лет прославляет местный фестиваль – вишневый.
Уже 12 лет подряд Надежда на сезон черники обязательно берет отпуск. Неплохой заработок дает ягода. Порой приходится работать с рассвета и до поздней ночи. Такая возможность есть не у всех, потому отличный вариант – пункты приема.
Светлана Мисник, заготовитель Поставского филиала Витебского областного потребительского общества:
Поставские заготовители принимают ягоду сразу в трех районах – своем и двух соседних (Браславском и Шарковщинском). За две недели только черники 30 тонн, и сезон еще не окончен. Часть оставят для продажи в своей торговой сети. Остальное – на экспорт.
Андрей Дрозд, первый заместитель председателя правления Поставского филиала Витебского областного потребительского общества:
Александр Жук, начальник отдела заготовок Поставского филиала Витебского областного потребительского общества:
Всего по стране только черники заготовительные организации потребкооперации уже скупили у населения более 1 250 тонн. Расчет – на месте. Например, в Поставах килограмм черники стоит 3 рубля 50 копеек. По той же схеме работают и под Оршей.
Анастасия Бут, корреспондент:
Благодаря технологии ягода не мнется, а все полезные свойства остаются внутри. Открыли линию всего год назад. И, судя по первому опыту, второй сезон будет не менее выгодным. Откровенно говоря, за оршанской ягодой уже выстраивается очередь из иностранных предпринимателей.
Максим Костюкович, заместитель директора предприятия:
Выращивают под Оршей и собственную ягоду. Местная клубника уже «шокирована» заморозкой. Сегодня очередь голубики. Ее, кстати, посадили всего три года назад. Сейчас первый урожай. Уход минимальный, отдача максимальная. Да и покупатели всегда предпочитают ягоду местную.
Татьяна Барковская, ведущий агроном-садовод предприятия:
Вишня, черника, земляника, смородина. Позже клюква и брусника. Диетологи всего мира давно говорят, что именно в ягодах – не фруктах и овощах – содержится максимальное количество полезных витаминов и микроэлементов. Но, помимо пользы, ягода для белорусов – это еще и бизнес, неплохая возможность пополнить бюджет. Было бы желание.
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Новости Беларуси. Уборочная кампания – это ведь не только о зерновых. Естественно, это еще и картофель, и традиционные для нас овощи и корнеплоды, сообщили в...
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