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«В том году я себе купила горник». Две сестры из Богушевска рассказали, на что можно заработать на ягодах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже 12 лет подряд Надежда на сезон черники обязательно берет отпуск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Неплохой заработок дает ягода. Так что даже сейчас, когда начался уже отпуск декретный, по лесу гуляет с пользой.
Надежда Курсенкова, жительница Богушевска:
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Анастасия Мартинович, жительница Богушевска:
Сестрички продают ягоду без посредников. Порой приходится работать с рассвета и до поздней ночи. Такая возможность есть не у всех, потому отличный вариант – пункты приема.
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«В том году я себе купила горник». Две сестры из Богушевска рассказали, на что можно заработать на ягодах
Новости Беларуси. Уже 12 лет подряд Надежда на сезон черники обязательно берет отпуск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Неплохой заработок дает ягода. Так что...
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