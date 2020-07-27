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Милиция с народом! Смотрите серию роликов о людях, которые заботятся о нашей безопасности

27.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Милиция с народом! Смотрите серию роликов о людях, которые заботятся о нашей безопасности

Показать человека, который занят делом. Раскрыть благородство профессии. Это и те самые водители комбайнов, которые сейчас наполняют зерновые закрома, и не только. 

В череде профессий есть особые, благодаря которым мы с вами можем не беспокоиться за собственную безопасность, быть уверенными, что в любой ситуации помощь придет. Речь идет о милиционерах. О людях, которых мы первыми зовем на помощь в случае необходимости.  


 

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Показать человека, который занят делом. Раскрыть благородство профессии. Это и те самые водители комбайнов, которые сейчас наполняют зерновые закрома, и не...
 
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