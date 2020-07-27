Милиция с народом! Смотрите серию роликов о людях, которые заботятся о нашей безопасности

Источник материала: ОНТ

Показать человека, который занят делом. Раскрыть благородство профессии. Это и те самые водители комбайнов, которые сейчас наполняют зерновые закрома, и не только.

В череде профессий есть особые, благодаря которым мы с вами можем не беспокоиться за собственную безопасность, быть уверенными, что в любой ситуации помощь придет. Речь идет о милиционерах. О людях, которых мы первыми зовем на помощь в случае необходимости.





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