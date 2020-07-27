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Чемпион мира по муай-тай: «Мы должны жить в свободной стране. Все должно быть честно и справедливо»

27.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион мира по муай-тай Денис Варакса высказался о предстоящих президентских выборах. Его слова приводит «Трибуна».


Фото: «Короли Муай-тай»

— Какое мнение у меня по поводу выборов? Наверное, как и у всех. Придерживаюсь того, что перемены должны произойти. Жалко невинных и безоружных людей, которые выходят высказывать свое мнение, а в итоге получают дубиночками. Как говорится, их «ласково» гладят. Все это несправедливо, когда такая сила идет против простого народа. Ведь народ идет с мирными побуждениями. Для меня этот момент, который складывается вокруг политики уже с 1994 года, очень опасный.

— Что вы чувствовали, когда видели жесткие задержания людей на мирных акциях?

— В этой ситуации, наверное, должно быть стыдно в первую очередь всем органам власти. В основном это силовые структуры: ОМОН, спецназ и так далее. Люди просто стоят на улице или в очереди, как в ситуации с магазином Symbal.by. Просто покупают определенные вещи, которые им нравятся. Каждый человек в праве носить то, что он хочет. И выражать себя так, как ему нравится. Какая-то национальная символика и прочее. Почему нет? Они поддерживают это движение. Они же не выходят с оружием, не идут против власти. Они участники мирного протеста, никого не трогают. И подготовленные люди из силовых структур начинают простых людей размазывать. Не знаю, какие еще можно в этом случае правильно подобрать слова. Конечно, в этой ситуации у меня эмоции зашкаливают.

Я после боя приехал и в YouTube просматривал эти ролики и, конечно, это меня шокировало. Никто никого не слышит и не хочет слышать. Считаю, что мы уже давно имеем право на свое четкое и ясное слово. Мы должны жить в свободной стране. Все должно быть честно и справедливо.

 
 
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Чемпион мира по муай-тай Денис Варакса высказался о предстоящих президентских выборах. Его слова приводит «Трибуна».
 
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