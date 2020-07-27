ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

27.07.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С Днём работников торговли! Вспомним времена дефицита, когда продавец и товаровед были уважаемыми людьми…

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

День работников торговли отмечается в Беларуси в последнее воскресенье июля. Свой праздник получили белорусские сотрудники этой сферы обслуживания в 1998 году. В 2020 году событие приходится на 26 июля. Прежнее название праздника – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

Дату отмечают все представители торговой деятельности – продавцы, менеджеры. В Беларуси в этой сфере трудится примерно 600 тысяч человек. Торговля – показатель не только экономического развития, но и социального сознания. Чем выше уровень общественного строя, тем более развиты торговые отношения.

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

В нынешнее время любой товар за ваши деньги доступен населению. Но так было не всегда. Во времена СССР работники торговли и сферы обслуживания пользовались особым уважением. У населения были деньги, но многие товары оставались дефицитными. Варёная или сыровяленая колбаса на прилавках появлялась периодически и за ней сразу выстраивалась очередь. Повышенным спросом пользовалась хрустальная посуда, ковры, импортная одежда и обувь.

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

Чтобы купить мебельный гарнитур, надо было записываться, и ждать год или больше. Иметь некоторые товары было делом престижа и социального статуса.

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

На черно-белых снимках 1986 года на улице Советской рядом с магазином «Мелодия» идёт выездная торговля. На растяжке надпись: «Привет участникам 1-го конкурса продавцов Ленинского района». На фото виден небогатый ассортимент товаров, который предлагают продавщицы. Рожки, конфеты, кукурузные палочки, газированные напитки, немного галантереи и хозтоваров.

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

В лихие 90-е годы прошлого века брестчане пережили настоящий товарный голод. Из магазинов исчезли многие товары первой необходимости, и была введена талонная система. На черно- белом снимке горожане стоят в очереди возле ЦУМа, чтобы отоварить талоны на обувь.

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

Внутри здания не рисковали торговать дефицитом потому, что толпа могла смести могли прилавок и продавцов.

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

В нынешнее время, многопрофильная развитая индустрия торговли на территории Беларуси в полной мере обеспечивает население и организации всеми необходимыми товарами бытового и промышленного назначения. Наряду с крупными маркетами действуют малые и средние торговые предприятия, а также удаленная купля-продажа через интернет.

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С Днём работников торговли! Вспомним времена дефицита, когда продавец и товаровед были уважаемыми людьми… День работников торговли отмечается в Беларуси в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция с народом! Смотрите серию роликов о людях, которые заботятся о нашей безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика