Это были времена дефицита... Архивные кадры с улиц Бреста, где шла выездная торговля

Источник материала: Виртуальный Брест

С Днём работников торговли! Вспомним времена дефицита, когда продавец и товаровед были уважаемыми людьми…





День работников торговли отмечается в Беларуси в последнее воскресенье июля. Свой праздник получили белорусские сотрудники этой сферы обслуживания в 1998 году. В 2020 году событие приходится на 26 июля. Прежнее название праздника – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.





Дату отмечают все представители торговой деятельности – продавцы, менеджеры. В Беларуси в этой сфере трудится примерно 600 тысяч человек. Торговля – показатель не только экономического развития, но и социального сознания. Чем выше уровень общественного строя, тем более развиты торговые отношения.





В нынешнее время любой товар за ваши деньги доступен населению. Но так было не всегда. Во времена СССР работники торговли и сферы обслуживания пользовались особым уважением. У населения были деньги, но многие товары оставались дефицитными. Варёная или сыровяленая колбаса на прилавках появлялась периодически и за ней сразу выстраивалась очередь. Повышенным спросом пользовалась хрустальная посуда, ковры, импортная одежда и обувь.





Чтобы купить мебельный гарнитур, надо было записываться, и ждать год или больше. Иметь некоторые товары было делом престижа и социального статуса.





На черно-белых снимках 1986 года на улице Советской рядом с магазином «Мелодия» идёт выездная торговля. На растяжке надпись: «Привет участникам 1-го конкурса продавцов Ленинского района». На фото виден небогатый ассортимент товаров, который предлагают продавщицы. Рожки, конфеты, кукурузные палочки, газированные напитки, немного галантереи и хозтоваров.





В лихие 90-е годы прошлого века брестчане пережили настоящий товарный голод. Из магазинов исчезли многие товары первой необходимости, и была введена талонная система. На черно- белом снимке горожане стоят в очереди возле ЦУМа, чтобы отоварить талоны на обувь.





Внутри здания не рисковали торговать дефицитом потому, что толпа могла смести могли прилавок и продавцов.





В нынешнее время, многопрофильная развитая индустрия торговли на территории Беларуси в полной мере обеспечивает население и организации всеми необходимыми товарами бытового и промышленного назначения. Наряду с крупными маркетами действуют малые и средние торговые предприятия, а также удаленная купля-продажа через интернет.







