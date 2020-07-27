|
Как Глубокое стало вишнёвой столицей? У них даже есть своя королева
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ей посвящают стихи, песни и даже фестиваль. Ее величество Вишня – королева Глубокского края и хозяйка одноименной столицы Беларуси. Вот уже 8 лет на западе страны отмечают праздник имени ее. Вишневый фестиваль – не просто брэнд, облаченный в красивые слова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ирина Альхимович, Вишневая королева:
Несколько лет назад, чтобы лишний раз подтвердить статус города-сада, в Глубоком посадили 1 414 деревьев. Символическая цифра – именно это год первого упоминания о городе, которое встречается в летописи. Не факт, конечно, что с тех времен, но уж точно очень давно рецепты разных блюд из вишни передают из поколения в поколения.
Ты варись мое варенье. Необыкновенное.
Читайте также:
Рецепты варенья в Глубоком с историей. Пятилетняя Вероника впервые помогает взрослым делать вишневый джем.
Татьяна Ламан, жительница Глубокого:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ей посвящают стихи, песни и даже фестиваль. Ее величество Вишня – королева Глубокского края и хозяйка одноименной столицы Беларуси. Вот уже 8 лет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)