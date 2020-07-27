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«Знакомим западного потребителя». Как в Глубоком продвигают уникальные десерты из клюквы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Но не вишней единой гордится Глубокое. Именно здесь наладили производство уникального десерта – клюквы в сахаре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чуть позже – в арахисе, с имбирем. 70 % продукции остается в Беларуси. Остальное – на экспорт.
Василий Бриленок, директор, производственно-коммерческой фирмы:
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Новости Беларуси. Но не вишней единой гордится Глубокое. Именно здесь наладили производство уникального десерта – клюквы в сахаре, сообщили в программе «Неделя»...
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