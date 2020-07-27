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«Знакомим западного потребителя». Как в Глубоком продвигают уникальные десерты из клюквы

27.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Но не вишней единой гордится Глубокое. Именно здесь наладили производство уникального десерта – клюквы в сахаре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чуть позже – в арахисе, с имбирем. 70 % продукции остается в Беларуси. Остальное – на экспорт.

«Знакомим западного потребителя». Как в Глубоком продвигают уникальные десерты из клюквы

«Знакомим западного потребителя». Как в Глубоком продвигают уникальные десерты из клюквы

Василий Бриленок, директор, производственно-коммерческой фирмы:
Мы создали где-то года четыре назад представительство в Республике Польша, в Варшаве аше тоже представительство). И постепенно продвигаемся, знакомим западного потребителя. Оказывается, они там вообще не в курсе, что можно из клюквы тоже делать сладкие натуральные вещи.

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Люди в материале: Василий Брилёнок

 
 
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Новости Беларуси. Но не вишней единой гордится Глубокое. Именно здесь наладили производство уникального десерта – клюквы в сахаре, сообщили в программе «Неделя»...
 
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