Тут вам не Африка: как экзотические животные привыкают к климату Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К белорусскому климату привыкают кенгуру, африканские коровы, сомалийские овцы и другие экзотические животные. Все они теперь живут в уникальном парке в Брестской области. Его открыли совсем недавно. Насколько звери адаптировались уже к местной погоде, выяснила корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк. Эти выходные она провела в «Мире животных».

Такое сафари удивляет с первых минут. На термометре +22, за окном авто белорусский лес. Навстречу винторогий козел. Чувствует себя хозяином, хоть сам с гор спустился. В наши широты. Дальше – больше. Наперегонки с авто пускается Бэмби, точнее, Ася. А вот муфлоны на дорогу выходить боятся. Живут в вольере, который оборудовали под гористый рельеф.

Уникальный парк животных раскинулся на 400 футбольных полей. Здесь соседствуют животные с разных континентов: ламы, бизоны, страусы, французские овцы, альпаки, редкие породы коз и оленей.

«Мы стараемся, чтобы наши животные чувствовали себя комфортно, у них свой рацион питания, своя высота вольера, домик, наполнение, кормушка», – рассказала специалист по связям с общественностью Яна Лошакевич.

Все животные в естественной среде обитания. Привыкли не только к белорусскому климату, но и к человеку.

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«Многих зверушек мы выкармливаем с соски, они приручаются», – сказал руководитель парка «Животный мир» Василий Филипчик.

Породу коровы Ватусси вывели в Африке. Но и белорусская трава им пришлась по вкусу. А двухметровые рога помогают пережить белорусское лето, пусть и не такое жаркое, как на родине.

«В этих рогах находится специальная кровеносная система и, получается, за счет этого животное охлаждается в жару. В Беларуси тоже бывает жаркое, засушливое лето, поэтому рога им необходимы», – отметила зоотехник Евгения Станчук.

Больше всего сотрудники парка переживали за адаптацию сомалийских овец. В европейских странах черно-белые овечки обычно мерзнут и болеют – слишком шерсть короткая. Но в Беларуси им понравилось, даже потомство появилось.

«Здесь могут действовать самые разные микроклиматические особенности месторасположения. Потому что вся территория достаточно хорошо продувается, западный перенос, высокое место, где они обитают, и влажности как таковой нет. Достаток травы, питания, и они себя вольготно чувствуют», – сказал научный сотрудник парка «Животный мир» Сергей Шокало.

«Мир животных» для посетителей открылся несколько недель назад. Каждый день в парк огромные очереди. Рядом планируют построить ботанический сад. Территорию уже засаживают экзотическими для Беларуси растениями. Теперь главное, чтобы и они адаптировались к местному климату.