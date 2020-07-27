«Нельзя, но все едут». Что происходит на развязке Побидетелей - Орловская после трех недель большого ремонта

Источник материала: Tut.by

Прошло уже три недели с тех пор, как закрыли развязку на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской в Минске. И если при движении по Орловской все более-менее понятно, то при въезде в город по проспекту Победителей наши читатели жалуются на проблемы. AUTO.TUT.BY проехал по маршруту и подтверждает — с первого раза можно запутаться. Очевидно, что многие водители просто едут здесь по-старому или просто не успевают сориентироваться в множестве знаков.

Победителей-Ратомская





Схема движения по проспекту Победителей со стороны МКАД изменилась значительно. И в первую очередь это касается полос движения. Первый сюрприз ждет на перекрестке с улицей Ратомской. Теперь там организован поворот направо из двух рядов. Еще два ряда — для проезда только прямо.





Раньше можно было развернуться из крайнего левого ряда для заезда к аквапарку. Теперь для этого нужно повернуть на Ратомскую, развернуться и выехать снова на Проспект победителей, повернув налево.





И хотя знаки, предупреждающие о новой схеме движения стоят заранее, не все успевают перестроиться, если нужно ехать в этом месте прямо. Поэтому проезд прямо из ряда только направо — обычное дело.

Победителей-Нарочанская



На перекрестке с Нарочанской оставили три ряда. Крайний левый перекрыт

Перекресток с Нарочанской изменился еще больше. Здесь тоже повернуть направо можно из двух полос, чтобы основной поток пустить на объездную улицу Тимирязева. Но даже наличие знаков не избавляет от путаницы.





Водители по привычке занимают все ряды для движения прямо, тогда как новая схема предусматривает для этого всего один — третий ряд. Причем из него же совершается поворот налево или разворот. Непонятно, зачем из четырех рядов оставили только три? Например, для поворота налево можно было задействовать как раз четвертый ряд. Но он перекрыт.





Сходу заметить, что движение прямо из единственного ряда запрещено, сложно. Второй знак «Движение запрещено» висит уже за перекрестком. Но это не мешает потоку машин ехать прямо.

Напомним, что действие знака 3.2 не распространяется на транспортные средства дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб, автомобили с наклонной белой полосой на бортах и на другие транспортные средства, обслуживающие торговые и другие организации, расположенные в обозначенной зоне (граждан, проживающих или работающих в данной зоне), а также на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, при отсутствии иных возможностей их подъезда.



Несмотря на знаки и разметку, прямо едут даже из всех трех рядов

По нашим наблюдениям, знак «Движение запрещено» мало кого беспокоит. Поток уверенно едет прямо, причем временами — из всех трех рядов.

Победителей-Радужная



Левый ряд на перекрестке с Радужной перекрыт

На перекрестке с ул. Радужной у водителя, который проскочил под первый знак «Движение запрещено», есть еще один шанс повернуть направо. Здесь все просто. Крайний левый ряд закрыт. Из первого ряда автомобилям можно ехать только направо, из второго ряда — прямо. По задумке организаторов движения, этого должно хватить, чтобы те, кто живет дальше по проспекту Победителей, могли добраться до дома. За перекрестом установлен еще один знак «Движение запрещено».



Последние 700 метров до развязки с Орловской свободны в любое время

А как же тогда проехать к футбольному манежу со стороны МКАД? Нарушать? Получается — да. Чтобы добраться до манежа и других заведений на левой стороне проспекта, нужно доехать до развязки с Орловской и развернуться.



Утром в этом проезде справа явно будут заторы. Он выводит через дворы на ул. Орловскую

Оказывается, ул. Радужная — это не последний шанс повернуть направо, чтобы попасть на объездную Тимирязева. Если проехать дальше, будет два местных проезда. Один выводит на ул Леси Украинки (она идет параллельно Тимирязева), а второй — сразу на улицу Орловскую.



После Радужной проехать направо можно двумя маршрутами

В самом конце пути нас ожидает инспектор ГАИ, который уже окончательно объясняет, что движение прямо, под мост, возможно только для общественного транспорта. Подняться направо по развязке, на ул. Орловскую, тоже нельзя. Так что на разворот — и в обратную сторону.



Получается, что за три недели водители так и не привыкли к новой схеме движения. Или не захотели привыкать. Спасает то, что это направление не самое популярное у дачников. Мы проехали там в семь часов вечера в воскресенье, когда поток возвращающихся в город на многих других направлениях довольно приличный. Поскольку машин мало, даже в сложных ситуациях водителям удается разъехаться без аварий.