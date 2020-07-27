5 стереотипов о любви и отношениях, в которые нужно перестать верить, если не хочешь остаться одна

Источник материала: Tut.by

Давайте отвлечемся от актуальной политической повестки и поговорим о вечном — о любви. Сегодня наш колумнист Елена Радион рассуждает о том, почему наши представления об этом чувстве и «идеальных отношениях» давно себя изжили.

На днях встретила одну свою знакомую, и она с воодушевлением стала рассказывать о своем новом поклоннике. Если звучит генеральная линия женского любовного романа «он так меня любит!», мне редко удается сдержаться и не спросить: «А ты его? Что в нем есть такого, что тебе нравится?». В этом случае я услышала вполне типичный женский ответ: «Он так красиво ухаживает!».





Ну как тут не вспомнить Эриха Фромма с его известной книгой «Искусство любить», который указал на довольно банальную вещь: «Для большинства людей проблема любви состоит в том, чтобы быть любимым, а не чтобы любить самому…».

В течение долгого времени культурные и общественные рамки делали любовь чувством, которое мало кто мог себе позволить. Браки были делом договорным и принудительным, а романтическую влюбленность приносили в жертву здравому рассудку и выгоде.

Мораль, долг, честь и репутация имели наивысшую железобетонную ценность, поэтому единственной радостью в жизни была мечта о том, что где-то кто-то тихо сходит с ума, думая о вашей великолепной фигуре… Любить самостоятельно было роскошью, а невинные мысли о тайных воздыхателях помогали не падать духом.

Однако уже во времена Э. Фромма ситуация выглядела иначе, именно поэтому знаменитый философ сделал вывод о том, что настоящая любовь — это процесс, который можно реализовать, обладая способностью любить самому. То есть уже в 1956 у человека было право выбирать. Так, любовь стала общественным достоянием, объектом массового выбора со всеми вытекающими последствиями…

Поздравляю, это то, что ты хотела

Вот и получается, что с тех пор, как люди сплошь и рядом стали выходить замуж и жениться исключительно по любви, это чувство утратило свою возвышенность, исключительность и элитарность. Теперь любовь — это не штучный, эксклюзивный товар, воспетый в литературе, а массовый ширпотреб.

Разве не прекрасно: будто драгоценные камни вдруг стали продаваться в каждом магазине по цене буханки хлеба. Подходи и выбирай на свое усмотрение. И вот здесь оказалось, что не все готовы к такому раскладу.

Особенно женщины.

Теперь нужно самому подойти к прилавку и покопаться в общей куче вместе с остальными. При этом не исключено, что придется потолкаться локтями в очереди и помучиться перед выбором в рамках спектра «цена-качество». Тратить время? Пачкать руки? Я хочу специально отшлифованный под меня камень, который мне принесут в красивой упаковке!





Мы тяготимся правом выбора и живем устаревшими рассказами о любви, в которых мало правды.

Взять хотя бы мою знакомую: если единственное достоинство, которое женщина видит в мужчине, — это его чувства к ней, то, как правило, расставание — это лишь вопрос времени. Бывают, конечно, исключения, и одной любви вполне может хватить на двоих. Так что кто я такая, чтобы портить праздник души?

Именно поэтому я всегда молчу, то есть вслух я говорю: «Я очень за тебя рада!».

Но я просто лицемерная стерва, потому что на самом деле я думаю, что произойдет следующее: со временем интенсивность ухаживаний будет падать. И через месяц, через год или через несколько лет эта женщина все равно скажет: «Нет, это совсем не то, что я хотела…». Но на самом деле получается, что это и есть то, что ты хотела, просто в конечном итоге тебе это не понравилось. Вот и все.

Когда речь заходит о любви, женщинам так хочется верить в стереотипы, что мы редко отдаем себе отчет в том, насколько они соответствуют реальности, а также нашим собственным ощущениям и потребностям.

Самоотверженная мужская любовь: разве каждая женщина не мечтает об этом?

Стереотипом о самоотверженной любви мужчины к женщине нам начинают дурить голову с детства через фильмы, реалити-шоу и даже великую русскую литературу. Один «Гранатовый браслет» (1910) А.И. Куприна из школьной программы может промыть девчачий мозг похлеще, чем "Дом-2".

Напомню сюжет, на всякий случай: княгиня Вера Николаевна получает от анонимного поклонника, который уже долгое время забрасывает ее любовными письмами, серебряный гранатовый браслет. Брат княгини Николай Николаевич и ее муж князь Василий Львович находят анонима, поскольку такой ценный подарок — это уже не просто невинное любовное послание, а имеющая определенную стоимость вещь. Анонимом оказывается простой чиновник Георгий Желтков. Когда муж и брат Веры возвращают ему браслет и вежливо просят оставить Веру Николаевну в покое, Желтков пишет свое последнее письмо и кончает жизнь самоубийством, чтобы Вере «жилось спокойно».

Очевидно, что Вере жилось бы весело и спокойно, если бы Желтков вообще не писал ей писем. Еще очевидно, что Желтков — жалкий, бесполезный, обвешанный комплексами неполноценности тип, который бравирует своими чувствами, тем самым подпитывая свое собственное самолюбие, совершенно не думая при этом о Вере Николаевне.

Тем не менее пафосная авторская риторика ведет нас к женским слезам и сожалениям: «она (Вера) поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее». А.С. Куприн в духе своего патриархального времени совершенно беспощаден к женскому праву любить самой и выбирать самостоятельно: «Разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви — единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?».





Конечно, мечтает, только автор упускает из вида, что такая любовь приятна лишь на расстоянии и когда ты при этом замужем за князем.

Тем не менее стереотип о том, что суть истинной любви в том, чтобы кто-то ради тебя писал ямбом стихи, а потом бескорыстно самоубился, настолько силен, что женщины теряют способность мыслить здраво и перестают думать о том, что они будут делать с этой самоотверженной чужой любовью, если на свою беду в нее вляпаются.

Вторая половинка: один раз и на всю жизнь!

Фаина Раневская говорила: «Вторая половинка — есть у попы, у мозга и у таблетки. А я изначально целая». Клише о том, что где-то в этом мире ходит вторая половинка каждого из нас, особенно радует, когда смотришь на статистику разводов.

У меня был знакомый, который развелся через 25 лет вполне счастливой и благополучной семейной жизни: они вырастили детей вместе, построили жилье и даже успели выплатить кредит, сделали ремонт, купили машину и домик в пригороде, ездили каждый год в отпуск в теплые страны, навещали родителей по праздникам, ходили по выходным в парк и в кино… Глядя на мужчину, который в 55 лет с чувством выполненного долга развелся, чтобы «попробовать в жизни что-то еще», язык не поворачивается сказать, что его брак был неудачным.

«Когда дети выросли, мы поняли, что нас больше ничто не связывает…» — сказал мой знакомый.

Здесь можно остановиться и спросить: «Выходит, эти люди, которые прожили вместе 25 лет, не были друг для друга вторыми половинками?». Или были, но потом перестали?

Мой личный пример в этом смысле очень показателен: мой первый брак длился достаточно долго, чтобы я могла сказать, что в нем было как плохое, так и хорошее.





Потом я была несколько раз влюблена так, что в буквальном смысле ощущала, как внутри тела мечется больная душа, и на то, чтобы вернуться к жизненному равновесию, уходили годы. Примечательно, что я никогда не притворялась, каждый раз я любила и страдала абсолютно искренне.

Но выходит так, что, с одной стороны, если бы ничего этого не было, я бы не смогла понять ценность своих теперешних отношений. С другой стороны, нельзя сказать, что до этого я была абсолютно несчастлива и только и делала, что ждала встречи со своей второй половинкой.

Любовь — это судьба

Однажды мы пересматривали старые фотографии, и выяснилось: когда я училась в университете, мой муж бывал на наших университетских мероприятиях и концертах. Так что вполне вероятно, что мы в какой-то момент находились рядом и даже видели друг друга. Муж сказал: «Жаль, что мы не встретились еще тогда…».

Я ответила: «Даже если бы мы тогда и встретились, ничего бы не вышло. Я была дурочка с четким жизненным планом, а ты — авантюрист с амбициями и неясным будущим. Если бы даже возникло взаимное притяжение, то я бы испугалась неизвестности, а тебе бы быстро стало скучно. Мы бы извели друг друга упреками и разбежались. Мы сейчас вместе, потому что вначале получили свою долю многолетнего жизненного опыта, который нас объединил. Я скажу больше: даже если бы не объединил, и ты, и я жили бы сейчас вполне достойной жизнью по отдельности…».

Когда Татьяна Ларина влюбилась в Евгения Онегина, она была уверена, что это ее единственная и предназначенная судьбой любовь. Но Евгений, щеголь и франт, проигнорировал провинциальную простушку, которая казалась ему тогда слишком наивной и неотесанной. Зато потом, когда он снова встречает ее через несколько лет, приходит его очередь признаваться в чувствах. Он просто без ума от той женщины, в которую превратилась Татьяна.



Фото: pixabay.com

Суть «Евгения Онегина» не в том, что Евгений влюбился в Татьяну, когда было уже поздно. Суть в том, что, во-первых, он бы никогда не обратил на нее внимания, если бы она не изменилась. Во-вторых, строго говоря, он не влюбился в нее, просто почувствовал в ней «свой тип женщины», привычный эмоциональный фон опытности и утонченности высшего света, к которому он привык. И замужняя Татьяна, будучи умной и начитанной, четко это «просекла». В-третьих, она больше его не любит в том смысле, в котором признавалась Евгению в любви, когда была юной девочкой. Старые эмоции ожили в памяти при встрече, но Татьяна — уже другой человек. У нее другие идеалы, другое мироощущение, и ее отношение к Онегину ничем не отличается от ностальгического трепета, который мы ощущаем, когда находим на чердаке ящик со старыми игрушками. Их можно долго перебирать, с удовольствием щупать и даже нюхать, но потом вы все равно кладете их назад в ящик.

Это не трагедия двух половинок, предназначенных друг другу судьбой. Пушкинский гений в том, что при здравом рассмотрении здесь не видно никакой трагедии вообще, никто ничего не упустил и не потерял, они прекрасно будут жить друг без друга и дальше, не особо страдая.

Пока смерть не разлучит нас

Мне кажется любопытным, что показательные истории о красивой любви, «пока смерть не разлучит», рождаются именно после смерти всех заинтересованных лиц.





Недавно я читала статью об истории любви Ахматовой и Гумилева . Какая прекрасная пара, умиляемся мы и осуждаем сталинские репрессии, которые разлучили влюбленных. В некоторых источниках даже указано, что Анна Ахматова — вдова репрессированного Гумилева, которая активно боролась за его творческое наследие.

Но, минуточку, какая такая вдова? Когда Николая Гумилева расстреляли, Ахматова и Гумилев уже лет шесть как были в разводе, за это время Ахматова успела выйти замуж, а Гумилев сразу же после развода женился на другой женщине, и у них была дочь.

Конечно, я свечку для Ахматовой и Гумилева не держала, но зато я знаю, что происходит с людьми через 6 лет после развода, когда у каждого уже есть своя жизнь, другие отношения и другие дети. Если «бывшие» не плюют друг другу в лицо при встрече, то это хороший знак. Мы называем такое поведение цивилизованным разводом. Но это не значит, что вы перестаете держать фигу в кармане, потому что былые обиды и разочарования имеют тенденцию грызть душу бесконечно.

Так что я скорее поверю, если прочитаю где-нибудь не об истории любви, а о том, что амбициозная и эмоциональная Ахматова бесилась, когда Гумилев, как настоящий поэт в поисках жизненных ощущений, ей постоянно изменял, они тяготились этим союзом оба в равной степени, поэтому быстро разбежались. И я думаю, что Ахматова держала-таки маленькую фигу в кармане, потому что я не верю в романтику до гроба, но верю в оскорбленное женское самолюбие и мелочность женской натуры, даже самой поэтической.

В результате, они были вместе недолго, их союз был проблемным, после развода они быстро определились со следующими отношениями, так что и вспоминать-то особо нечего.

Но наша вера в вечную любовь до гроба сильна и упряма. Поэтому людская молва, как доброжелательная еврейская мама, сводит людей, невзирая на обстоятельства жизни и смерти, потому что очень хочется, чтобы хоть у кого-то все получилось так, как в мечтах…





Роза пахнет розой

В современных условиях равенства, демократичности, доступности выбора отношений на разнообразный вкус — межэтнических, однополых — большинство наших стереотипных представлений о том, как все должно быть, выглядят устарелыми и непрактичными.

Но самое прекрасное во всем этом то, что, несмотря на изменения и новые веяния, чувства остаются настоящими, иначе мы бы уже давно перестали понимать Уильяма Шекспира и А.С. Пушкина. «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет…» — говорила Джульетта, у которой сломалась жизнь из-за того, что у ее возлюбленного Ромео была неправильная фамилия. Сейчас переживания Джульетты кажутся глупыми и смешными, потому что мир изменился, но ведь любовь все равно остается любовью, и это так же справедливо, как то, что роза — это все равно роза, как и много сотен лет назад.