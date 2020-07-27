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Минск - столица молодежи: город лидирует по числу проживающих молодых людей

27.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 1 000 молодых мужчин в Минске приходится 1 056 молодых женщинМинск считается лидером среди белорусских городов по числу проживающей молодежи.

В столице насчитывается почти 470 тыс. человек в возрасте до 30 лет. Такие данные приводит Главное статистическое управление Минска, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



В 2019 г. в столице было 469,9 тыс. жителей в возрасте 14–30 лет, то есть каждый четвертый.

Наиболее многочисленная возрастная группа среди молодежи Минска (47,3 %) — в возрасте 25–30 лет (222,1 тыс. человек), на второй строчке по численности (25 %) — в возрасте 20–24 лет (117,3 тыс. человек), минчане 18–19 лет составляют 11,9 % (56,2 тыс. человек), 14–17 лет — 15,8 % (73,6 тыс. человек).
 
Теги: Минск
 
 
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На 1 000 молодых мужчин в Минске приходится 1 056 молодых женщинМинск считается лидером среди белорусских городов по числу проживающей молодежи.
 
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