Минск - столица молодежи: город лидирует по числу проживающих молодых людей

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». В столице насчитывается почти 470 тыс. человек в возрасте до 30 лет. Такие данные приводит Главное статистическое управление Минска,корреспондент агентства «Минск-Новости».













В 2019 г. в столице было 469,9 тыс. жителей в возрасте 14–30 лет, то есть каждый четвертый.





Наиболее многочисленная возрастная группа среди молодежи Минска (47,3 %) — в возрасте 25–30 лет (222,1 тыс. человек), на второй строчке по численности (25 %) — в возрасте 20–24 лет (117,3 тыс. человек), минчане 18–19 лет составляют 11,9 % (56,2 тыс. человек), 14–17 лет — 15,8 % (73,6 тыс. человек).



